Умер актер Валентин Гафт

По словам супруги Гафта, народной артистки России Ольги Остроумовой, причиной смерти стал инсульт, после которого Гафт долго восстанавливался, передает "Интерфакс".

В августе 2019 года Гафт перенес инсульт и находился на длительной реабилитации в лечебно-реабилитационном центре. В марте этого года Остроумова рассказала, что он все слышит и понимает, "разум у него соображает", передает Newsru.

Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, служил в театрах имени Моссовета, Московском драматическом (ныне Театр на Малой Бронной), "Ленкоме", с 1969 - в "Современнике".

Фильмография Валентина Гафта начитывает десятки ролей. Нередко ему доставались роли кинозлодеев. В числе наиболее популярных его работ - роли в фильмах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово", роль Сатанеева в "Чародеях", дворецкого Брассета в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Гафт также снимался в таких фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Гонки по вертикали", "Визит к Минотавру", "По главной улице с оркестром", "Забытая мелодия для флейты". В фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита" Гафт воплотил образ Воланда. Кроме того, актер был известен своими острыми эпиграммами.