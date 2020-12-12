На Сааремаа, в трех километрах от моря, ждет покупателя славный двухэтажный дом

На острове Сааремаа, в деревне Вайвере, продается один из самых привлекательных домов этой местности, считает Kodustiil.
Двухэтажный бревенчатый дом, построенный в 2006 году, расположен на участке площадью 5520 м2. Прекрасное месторасположение и очень хорошее состояние позволили продавцу оценить недвижимость в 200 000 евро.
В доме площадью 217 м2 находятся: кухня, гостиная, ванная, сауна, спальни. Отопление дома комбинированное: подогрев полов, печное и модное геотермальное, или земляное.
Участок в окружении зелени находится вдали от дорог и любопытных соседских глаз.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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