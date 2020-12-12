На Сааремаа, в трех километрах от моря, ждет покупателя славный двухэтажный дом

Двухэтажный бревенчатый дом, построенный в 2006 году, расположен на участке площадью 5520 м2. Прекрасное месторасположение и очень хорошее состояние позволили продавцу оценить недвижимость в 200 000 евро.

Двухэтажный деревянный дом в деревне Вайвере. ФОТО: KV.EE

В доме площадью 217 м2 находятся: кухня, гостиная, ванная, сауна, спальни. Отопление дома комбинированное: подогрев полов, печное и модное геотермальное, или земляное.

Двухэтажный деревянный дом в деревне Вайвере. ФОТО: KV.EE

Участок в окружении зелени находится вдали от дорог и любопытных соседских глаз.

Двухэтажный деревянный дом в деревне Вайвере. ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.