Штраф до 9600 евро: полиция будет обращать больше внимания на выполнение требования по самоизоляции

В ходе выполнения своих обычных обязанностей полиция будет чаще проверять выполнение обязанности находиться дома людьми с риском заражения. Информацию о случаях несоблюдения требований по изоляции полиция будет передавать Департаменту здоровья, который примет решение о дальнейших шагах и возможности назначить принудительное денежное взыскание.

"Чтобы затормозить такое обширное распространение вирусной инфекции, критическое значение имеет то, чтобы люди, представляющиe опасность друг для друга, оставались дома. То есть люди, которые сами являются носителями вируса, а также лица, которые были вместе с инфекционно опасным больным в зарубежном путешествии или в близком контакте. Ответственность за то, чтобы избежать прибавление новых больных, лежит на нас всех, поэтому Департамент здоровья попросил полицию обратить большее внимание на выполнение этого важного требования", – сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев сказал, что полиция может следить за выполнением требования, например, во время надзора за дорожным движением, на пограничном пункте или при выполнении других заданий.

"Для того, чтобы остановить вирус, мы увеличим количество патрулей. Так мы сможем обратить внимание большего числа людей на установленные ограничения, проверять выполнение ограничений и а также при необходимости выдавать маски", – сказал Беличев.

Информацию о зафиксированных случаях полиция будет передавать Департаменту здоровья. За нарушения требования по нахождении в изоляции можно назначить принудительное денежное взыскание суммой до 9600 евро или начать производство о проступке.

Для поддержки Департамента здоровья полиция передаст в состав департамента пятерых чиновников с опытом ведения делопроизводств по проступкам.

Полиция будет проверять выполнение требования по самоизоляции и на Нарвском погранпункте

Если пересекающий границу человек нарушает связанное с коронавирусом требование по самоизоляции, эту информацию полиция будет передавать Департаменту здоровья для назначения принудительного денежного взыскания.

Люди, прибывающие в Эстонию из третьих стран, должны находиться в изоляции 10 дней, но каждую неделю неоднократно государственную границу пересекает десяток человек, имеющих такую обязанность.

По словам руководителя Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, по прибытию из-за границы следует находиться в изоляции, чтобы предупредить любые контакты с другими людьми в то время, когда выяснится, что человек является инфекционно опасным.

„Избегать контактов критически важно, чтобы остановить вирус, поэтому мы попросили полицию больше следить за этим", – сказалa Марье Муузикус. При планировании маршрута надо учитывать требования, действующие для предотвращения распространения вируса в соответствующем государстве.

По словам кризисного руководителя Идаской префектуры Юллара Кустала, теперь полиция будет проверять на пограничном пункте, имеет ли пересекающий границу человек обязанность по самоизоляции.

„Если при проверке человека на погранпункте мы увидим, что он на самом деле должен находиться дома или в месте временного проживания, а в течение 10 дней он снова пересекает границу, мы фиксируем этот случай и передаем данные Департаменту здоровья для назначения принудительного денежного взыскания ", – сказал Кустала.

Наказание в виде принудительного денежного взыскания суммой до 9600 евроможно применить и к иностранным гражданам.