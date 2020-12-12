Журналист: "Московские чиновники назвали дореволюционные строения самостроем и отправили их под ковши экскаваторов"

"Перечень архитектурных утрат я составляю каждый год, - написал Новичков на своей странице в Facebook. - Это важно, чтобы каждый человек мог наглядно убедиться, с какой ненавистью к наследию столицы относятся власти и некоторые застройщики. Пора подвести итоги архитектурного вандализма в 2020 году. Ниже список исторических зданий, которые Москва полностью или частично утратила в уходящем году. Всего таких случаев насчитывается 23. Среди этого количества есть произведения выдающихся архитекторов: доходные дома, железнодорожные объекты, усадьбы. Некоторые здания снесены незаконно, некоторые - с согласия властей, а некоторые уничтожались спешно в период всеобщей самоизоляции. Впервые "Архнадзор" столкнулся с практикой, когда чиновники признавали дореволюционные строения самостроем и отправляли их под ковши экскаваторов", - написал Новичков.