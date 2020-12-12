Только не ругайтесь очень громко: цвета года 2021 — от разных компаний

Собранные порталом Houzz в одной статье цветовые тренды, которые, по прогнозам самых авторитетных в мире производителей красок, будут самыми модными в 2021 году, вызывают, прямо скажем, смешанные чувства.
Тем, кто планирует ремонт или изменение цветовой гаммы хотя бы в гостиной, желаем выдержки и терпения. Почему-то очень захотелось быть не в тренде. Только почти родная Tikkurila порадовала. Ну и Pantone напомнил про желтенький.
PANTONE - американский институт цвета
Цвета 2021 года по версии Pantone — серый PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и желтый PANTONE 13-0647 Illuminating. Второй случай в истории компании, когда цветами года объявлена пара оттенков.
DULUX - британский лакокрасочный бренд концерна Akzo Nobel
Цвет года 2021 — землисто-бежевый Sikkens из палитры Brave Ground.
CAPAROL - немецкий лакокрасочный бренд
Палитра 2021 года — глинисто-бежевые оттенки:
3D Palazzo 220, 3D Palazzo 110, 3D Siena 10.
Факт
Цвета года Caparol не продаются в виде готовых составов, их колеруют по каталогам компьютерной колеровки Caparol (3D-System plus, CaparolColor), а также по другим каталогам, например, NCS, RAL, RAL DESIGN SYSTEM и т.п. На практике это означает, что цвета года можно повторить на любой красочной основе, если уточнить состав в карте оттенков Caparol.
Что послужило вдохновением: «Пандемия сделала 2020-й особенным годом, который поставил под сомнение многие данности и привычки. А некоторые изменения вирус ощутимо форсировал. Мы наблюдаем усиление того, что уже наблюдали в 2019-м и 2020 годах, — говорит Андреа Гиргздис в официальном пресс-релизе компании. — В основном речь идет о ценности спокойствия, ясности, расслабления, естественности и стабильности. Стоит ли удивляться, что цветовая гамма радикально не поменялась, она развивает и продолжает палитру Caparol предыдущих лет.
SHERWIN WILLIAMS - американский лакокрасочный бренд
Цвет 2021 года — бронзовый URBANE BRONZE SW 7048 (245-C7).
Что послужило вдохновением: природа в своем простейшем и элементарном виде — богатство оттенков камня, металла и дерева, создает ощущение близости к земле и одновременно медитации, безмятежности.
LITTLE GREENE - британский лакокрасочный бренд
Палитра 2021 года — акцент на бежевые оттенки. Это 77 Portland Stone, 66 Stone-Mid-Cool и 143 Rolling Fog.
Фото производителя
Что послужило вдохновением: «Мы наблюдаем сдвиг интереса в сторону более теплых тонов в нейтральной палитре. Как никогда важно создать в доме расслабляющую обстановку, и эти нейтральные тона создают ощущение безмятежности и спокойствия. Цвета с землистыми оттенками станут более популярными, чем когда-либо, по мере того как мы все больше взаимодействуем с окружающей средой», — уверен Дэвид Моттерсхед, колорист и владелец фабрики Little Greene.
TIKKURILA - финский лакокрасочный бренд
Цвет 2021 года — Y354 «Cumulus».
Фото производителя
Что послужило вдохновением: «Cumulus» переводится с французского как «кучевые облака». «В каком-то смысле это цвет надежды, как после дождя всегда открывается ясное небо», — приводятся в пресс-релизе компании слова эксперта по цвету Ирины Ханхисало. Выбор этого цвета призван вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Специалисты также назвали главной темой 2021 года перезагрузку и восстановление.
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