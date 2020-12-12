Только не ругайтесь очень громко: цвета года 2021 — от разных компаний

Тем, кто планирует ремонт или изменение цветовой гаммы хотя бы в гостиной, желаем выдержки и терпения. Почему-то очень захотелось быть не в тренде. Только почти родная Tikkurila порадовала. Ну и Pantone напомнил про желтенький.

PANTONE - американский институт цвета

Цвета 2021 года по версии Pantone — серый PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и желтый PANTONE 13-0647 Illuminating. Второй случай в истории компании, когда цветами года объявлена пара оттенков.

Фото производителя.

Что послужило вдохновением: сочетание символизирует одновременно «глубинные основы и оптимистичное обещание солнечных дней», — говорится в официальном пресс-релизе. «По мере того как люди ищут способы преодолеть продолжающуюся неопределенность, энергичные и ободряющие оттенки должны помогать в этих поисках жизненной силы. Серый здесь — цвет гальки на пляже: символ твердости, надежности, способности выдержать испытание временем. Это твердая и одновременно теплая, оптимистичная цветовая комбинация. Мы хотим чувствовать себя воодушевленными, это критически важно для человеческого духа», — отметила Леатрис Эйзман, исполнительный директор Института Цвета Pantone.

DULUX - британский лакокрасочный бренд концерна Akzo Nobel

Цвет года 2021 — землисто-бежевый Sikkens из палитры Brave Ground.

Фото производителя.

Что послужило вдохновением: плодородная почва — уверенный оттенок, который напоминает нам о природе и простых вещах. «Изменения, затронувшие нас всех, трудно принять, но мы нашли новые ориентиры: взаимопонимание, сотрудничество и доброта. Дом должен стать местом, наполненным позитивной энергией. И для этого идеально подходит «плодородная почва» — тёплый и глубокий природный цвет, который дарит чувство уверенности и спокойствия», — говорится в официальном пресс-релизе.

CAPAROL - немецкий лакокрасочный бренд

Фото производителя.

Палитра 2021 года — глинисто-бежевые оттенки:

3D Palazzo 220, 3D Palazzo 110, 3D Siena 10.

Факт Цвета года Caparol не продаются в виде готовых составов, их колеруют по каталогам компьютерной колеровки Caparol (3D-System plus, CaparolColor), а также по другим каталогам, например, NCS, RAL, RAL DESIGN SYSTEM и т.п. На практике это означает, что цвета года можно повторить на любой красочной основе, если уточнить состав в карте оттенков Caparol.

Что послужило вдохновением: «Пандемия сделала 2020-й особенным годом, который поставил под сомнение многие данности и привычки. А некоторые изменения вирус ощутимо форсировал. Мы наблюдаем усиление того, что уже наблюдали в 2019-м и 2020 годах, — говорит Андреа Гиргздис в официальном пресс-релизе компании. — В основном речь идет о ценности спокойствия, ясности, расслабления, естественности и стабильности. Стоит ли удивляться, что цветовая гамма радикально не поменялась, она развивает и продолжает палитру Caparol предыдущих лет.

SHERWIN WILLIAMS - американский лакокрасочный бренд

Цвет 2021 года — бронзовый URBANE BRONZE SW 7048 (245-C7).

Фото производителя.

Что послужило вдохновением: природа в своем простейшем и элементарном виде — богатство оттенков камня, металла и дерева, создает ощущение близости к земле и одновременно медитации, безмятежности.

LITTLE GREENE - британский лакокрасочный бренд

Палитра 2021 года — акцент на бежевые оттенки. Это 77 Portland Stone, 66 Stone-Mid-Cool и 143 Rolling Fog.

Фото производителя Что послужило вдохновением: «Мы наблюдаем сдвиг интереса в сторону более теплых тонов в нейтральной палитре. Как никогда важно создать в доме расслабляющую обстановку, и эти нейтральные тона создают ощущение безмятежности и спокойствия. Цвета с землистыми оттенками станут более популярными, чем когда-либо, по мере того как мы все больше взаимодействуем с окружающей средой», — уверен Дэвид Моттерсхед, колорист и владелец фабрики Little Greene.

TIKKURILA - финский лакокрасочный бренд

Цвет 2021 года — Y354 «Cumulus».

Фото производителя Что послужило вдохновением: «Cumulus» переводится с французского как «кучевые облака». «В каком-то смысле это цвет надежды, как после дождя всегда открывается ясное небо», — приводятся в пресс-релизе компании слова эксперта по цвету Ирины Ханхисало. Выбор этого цвета призван вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Специалисты также назвали главной темой 2021 года перезагрузку и восстановление.