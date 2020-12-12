«Всем отрицателям вируса хочу плюнуть ковидом в лицо»: девушка рассказала, как переболела Covid-19

Весной большое количество людей намного серьезнее восприняли ограничения, введенные из-за Covid-19, потому что такая пандемия была чем-то новым, беспрецедентным, а потому пугающим для многих. Со временем люди привыкли к "новой норме" и, соответственно, расслабились, что привело к неконтролируемому распространению вируса. То же самое было и с Кристой (имя изменено), которая сначала очень серьезно относилась к происходящему, но затем расслабилась - до того момента, пока вирус не настиг ее саму.
Жительнице Латвии Кристе 23 года, у нее нет хронических заболеваний, и уже какое-то время назад она бросила курить, но, к сожалению, это не облегчило течение ее болезни, а наоборот - возможно, эта очень вредная привычка была провокатором болезни, сообщает Rus.TVNET.
Течение болезни
Симптомы у Кристы появились 13 октября, она провела неделю дома и, узнав, что ее контактные лица заразились коронавирусом, 19 октября сделала тест, который показал положительный результат. Через 18 дней после начала болезни, 30 октября, ее доставили в больницу, где она провела пять дней, до 3 ноября. После выписки из больницы ей надо было провести еще две недели в самоизоляции, а это значит, что коронавирус больше месяца влиял на ее повседневную жизнь.
"13 октября у меня поднялась температура. Я не измеряла ее, потому что не было чем, но я чувствовала, что что-то не так. Правда, я ни на секунду не подумала, что это коронавирус. Казалось, что я просто заболела, так как очень не хотелось работать. Появилась жуткая усталость, и я сильно замерзала дома. На мне было три свитера, леггинсы, брюки и шерстяные носки, но все равно было трудно заснуть из-за озноба.
При этом бессилие было такое, что я могла только спать. В основном в спящем режиме я провела около пяти дней", - говорит Криста.
17 октября девушка узнала, что два человека, с которыми она встречалась до того, как заболела, заразились коронавирусом. Криста тоже сдала тест и 19 октября получила положительный результат.
"Через несколько дней после теста мне позвонили из Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) и еще раз разъяснили, что нужно оставаться дома (что, к счастью, я уже и делала), но не дали никаких конкретных указаний относительно лекарств", - продолжает Криста.
Уже в первую неделю болезни, когда диагноз еще не был ясен, девушка принимала Ibumetin для улучшения самочувствия.
"Я прочитала в интернете, что Ibumetin лучше не использовать, но, поскольку у меня изначально не было симптомов этого вируса и дома не было других лекарств, я использовала его. Горло и легкие не болели, кашля не было, просто хотелось побороть жар.
Когда я наконец добралась до градусника, температура колебалась от 37 до 38 градусов, но один раз она упала до 35, и я поняла, что, должно быть, я перепила этих таблеток.
Я связалась со своим семейным врачом, который сказал мне перестать принимать жаропонижающие, пить много жидкости и отдыхать.
В тот момент было сильное беспокойство, поскольку я прочитала в интернете, что многие пациенты с Covid-19 с пониженной температурой умирают.
На следующий день мне стало лучше, и я больше не пыталась сбить температуру. А до этого у меня так сильно ломило кости и болели суставы, что я просто не могла обойтись без обезболивающих", - вспоминает Криста, как протекала болезнь.
Обострение Covid-19
Прошло еще несколько дней, в течение которых у Кристы появился сухой кашель и время от времени болели легкие, но в целом она чувствовала себя лучше с каждым днем.
"30 октября я чувствовала себя очень хорошо, была полна энергии и уже собиралась выходить на улицу, но у меня начало сильно колоть в легких с одной стороны. Я позвонила в скорую, и меня отвезли в больницу, где подключили к системе, взяли анализы и сделали рентген. Была пятница, поэтому я ничего не знала до понедельника, когда приехали врачи. Все эти выходные я просто спала, ела и ждала каких-то новостей.
Легкие болели без остановки, я не могла полностью вдохнуть воздух, у меня сильно кололо в груди, но никто не мог мне ничего сказать", - рассказывает девушка.
В понедельник врачи ей сказали, что ничего плохого не увидели ни в тестах, ни на рентгене, поэтому пообещали в ближайшее время отпустить домой.
"Когда я приехала, в палате уже находились две женщины, одна из которых была переведена из реанимации, а другая уже выздоравливала. Через пару часов в палату привезли другую женщину, которая все дни в больнице ругалась, как все плохо - врачи плохие, потому что заставляют надевать кислородную маску, плохая еда, которая испортит ей желудок.
Мы ей говорили, что ей надо надевать маску для ее же блага - врачи просто пытались помочь, и если она не хотела быть здесь, ей не нужно было приезжать, но, живя одна, она боялась оставаться дома", - говорит Криста.
Отношение к врачам - неприемлемое
В это время Кристу больше всего удивляет отношение общества к врачам. Она говорит, что не только женщина в ее палате выделилась своим отвратительным отношением. Другие люди вокруг нее, включая ее родителей, также проявляли нетерпимость.
"Все относятся к врачам просто ужасно!
Мои родители также звонили, нападали, почему нет результатов, почему никто ничего не говорит, пока я лежу в постели и жду понедельника, потому что другого выхода просто не было - в этой больнице было три этажа, заполненных пациентами с Covid-19!
Сама не могу сказать ничего плохого о врачах. Действительно, ноль жалоб! Конечно, никто не любит вставать в пять утра, и я понимаю опасения моих родителей по поводу того, что они долгое время находились в неведении - мне тоже хотелось бы поскорее узнать, что со мной происходит, но эти обстоятельства просто необходимо принять", - говорит Криста.
Самое время снова напрячься
Криста признается, что в начале осени, когда количество заболевших было не так трагично, как сейчас, она воспринимала все происходящее вокруг гораздо спокойнее, чем весной.
"Весной я очень серьезно отнеслась к ограничениям. Когда я приехала из Нидерландов, я провела две недели дома, моя семья приносила мне еду, я никуда не ходила, позже мы с друзьями также соблюдали все ограничения.
Мы все более-менее сидели дома, а летом расслабились. Я знала, что осенью Covid-19 вернется с новой силой, поэтому старалась как можно больше наслаждаться летом.
Пришла осень, число зараженных Covid-19 росло, и меня поразило, что в моем кругу знакомых по-прежнему не было заболевших, хотя мы и выходили на улицу. Я всегда верила, что этот вирус существует, но я действительно не понимала, где все заболевшие, почему никого не было в моем "пузыре". До того, как заболели четверо из нас. К счастью, больше никто из 30 контактных лиц не заболел", - отметила девушка.
Мать Кристы также была очень напряжена весной из-за вируса, особенно после возвращения дочери из Нидерландов. Женщина продезинфицировала все поверхности, которых касалась ее дочь. А отец только осенью осознал, что вирус действительно существует - именно из-за заражения Кристы.
"Когда я еще не сказала папе, что заболела, он позвонил мне и спросил, как я себя чувствую. Когда я сказала ему, что у меня коронавирус, он ответил: "Какой Covid-19? Это все выдумано, ты просто заболела". Мне пришлось снова сказать ему, что я сдала тест и получила положительный результат, после чего он наконец немного успокоился и его скептицизм по отношению ко всему происходящему вокруг начал уменьшаться", - продолжает Криста.
Она рада, что хотя бы один из всех отрицателей Covid-19 посмотрел на происходящее по-другому из-за этой ситуации и понял, что все это действительно происходит.
"Всем отрицателям вируса хочу плюнуть в лицо своим ковидом. Насколько сложно надеть маску?! Что это меняет?
Я действительно не понимаю, сколько можно говорить об одном и том же, меня это очень злит. Конечно, были ограничения, которые я не поддерживаю, например, запрет на маникюр, когда парикмахерам разрешено работать, но надевать маску... Неужели это так сложно?!" - недоумевает Криста.
Девушка признает, что вирус непредсказуем - в то время как ее друзья переболели им в очень легкой форме, сама она попала в больницу, и последствия все еще ощущаются.
"Не только это безумное бессилие, но мне кажется, что мой мозг фактически атрофировался за все это время. Конечно, на это повлияло и то, что я не читала книги, а все время смотрела видео на TikTok, так как не могла сконцентрироваться ни на чем больше. Я читала, что после болезни рекомендуется складывать пазлы или тренировать мозг аналогичными занятиями, чтобы просто его расшевелить, сейчас я это и делаю", - говорит Криста.