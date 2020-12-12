Новых ограничений до Рождества, вероятно, не будет

Фишер напомнила жителям Харьюского и Тартуского уездов, что вирус распространяется пугающими темпами. Поэтому о любых махинациях, позволяющих обойти ограничения, следует забыть. Если правила не будут соблюдаться, правительство должно будет рассмотреть вопрос о закрытии развлекательных заведений.

«Но пока посмотрим - хотелось бы надеяться, что ограничения окажут свое влияние на Харьюский и Тартуский уезды», - выразила надежду Фишер.

«Мы не можем вводить новые ограничения каждую неделю. Если какие-то ограничения не сработают, мы добавим новых. Я рекомендую отнестись спокойно и посмотреть», - сказала Ирья Лутсар.

Однако если в Харьюском и Тартуском уездах увеличится заболеваемость, это неизбежно приведет к закрытию развлекательных заведений.

«Театры и кинотеатры приложили много усилий, и вирус не распространяется там [так быстро], хотя в зале рядом друг с другом сидят незнакомцы», - сказала глава научного совета.

Она рассказала о своем опыте: на позапрошлой неделе она посещала концерт, и людей в гардероб запускали рядами, чтобы решить проблему с очередями и соблюдать правило 2+2. Через три недели станет ясно, помогли ли ограничения и как.

По словам профессора Меритса, работодатели должны серьезно взглянуть на себя и подумать, могут ли они что-то сделать, чтобы предотвратить распространение вируса. Правительство не может требовать от них многого. «Все ли правила соблюаются в зонах для перекура и отдыха? Едят ли люди раздельно? Все ли, кто можно, отправлены работать на дому?» - перечислил вирусолог.

По словам Меритса, организовывать какие-либо собрания даже в небольшой группе - плохая идея - вот где вирусу раздолье. Но избежать скопления небольших групп нельзя без ограничения передвижения. «Дома коронавирус уже не остановишь», - сказал Меритс. Как только вирус попадет в семью, страдать от него придется всем членам семьи.

Профессор математической статистики Фишер согласна с тем, что запретить частные вечеринки невероятно сложно. Однако людям следует остановиться на мгновение и подумать. Особенно, если, например, день рождения отмечается среди людей, с которыми вы встречаетесь каждый день.

Тарту и Таллинн следят за ситуацией

Городская управа Тарту вместе с Департаментом здоровья по Лыунаскому региону следит за распространением коронавируса и анализирует влияние ограничений на предотвращение распространения вируса.

«В настоящее время у нас нет оснований говорить о дополнительных ограничениях, сначала мы дадим возможность новым ограничениям вступить в силу и заработать», - сказал мэр Тарту Урмас Клаас. У города налажено очень хорошее сотрудничество с отделом Департамента здоровья, который при необходимости может устанавливать местные ограничения, и Тарту готов использовать эту возможность.