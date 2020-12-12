Новых ограничений до Рождества, вероятно, не будет

Ограничений, которые вступят в силу в понедельник, должно быть достаточно, чтобы обуздать эпидемию до Рождества. Поскольку ожидается, что влияние ограничений проявит себя в течение трех недель, никаких новых ограничений пока не планируется, пишет Postimees.
До тех пор, пока не проявится эффект строгих ограничений в Харьюском и Тартуском уездах и самых строгих ограничений в Ида-Вирумаа, больницы в Тарту и Таллинне подготовились к ухудшению ситуации.
У правительства есть в запасе еще несколько ограничений на будущее, прежде чем взвешивать объявление чрезвычайного положения.
Правительство больше не обсуждает путь закрытия страны, но при необходимости наложит ограничения по уездам. Министр социальных дел Танель Кийк объяснил, что основная цель - сдержать распространение вируса с помощью существующих ограничений.
«У нас нет планов вводить чрезвычайное положение сейчас или в ближайшем будущем», - пояснил Кийк.
По его словам, в некоторых округах может потребоваться введение более жестких ограничений.
«Мы не копируем ограничения других стран или весну», - добавил министр.
«У правительства, конечно, есть сценарии», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, но не хотел говорить о них более подробно.
«У нас нет готового пакета, потому что все уезды разные», - сказал Танель Кийк.
Оба министра заявили, что ограничения будут введены в сотрудничестве с научным советом и Департаментом здоровья.
В Ида-Вирумаа цепочка заражений будет прервана закрытием на несколько недель театров, кинотеатров, предприятий общественного питания и водных курортов.
На данный момент ограничений по торговым центрам не будет.
«Приближается Рождество, и подарки хотят покупки и продажи», - объяснила вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам внутреннего рынка Кристи Тальвинг, почему даже в Ида-Вирумаа с его самым высоким риском заражения торговые центры не были закрыты.
«Цель по-прежнему состоит в том, чтобы позволить семьям встретить Рождество, поэтому покупка рождественских подарков не должна быть проблемой», - добавила Тальвинг.
Нельзя вводить новые ограничения каждую неделю
«Рост [коронавирусной инфекции] продолжается, но я не вижу резкого роста», - сказала глава научного совета и профессор вирусологии Ирья Лутсар. В частности, в Харьюском и Тартуском уездах уровень инфицирования почти такой же высокий, как в Ида-Вирумаа. Распространение вируса в Харьюмаа было высоким давно, в Тартумаа заболеваемость резко возросла. За две недели этот уезд Южной Эстонии догнал Ида-Вирумаа и Харьюский уезд. Однако вряд ли в начале следующей недели научный совет предложит новые ограничения.
По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, распространение вируса в Тартумаа и Харьюмаа в течение некоторого времени будет увеличиваться. Все развлекательные, культурные заведения и заведения общественного питания в двух уездах должны были быть немедленно закрыты. В любом случае он доволен нынешними ограничениями и теми, которые скоро вступят в силу: из цепочки распространения коронавируса будет вырезано одно звено.
По оценке профессора математической статистики Тартуского университета и члена научного совета Кристы Фишер, сейчас правительство ввело самые важные ограничения, которые должны эффективно предотвращать распространение вируса. Особенно важным она считает ограничение образования по интересам.
Фишер напомнила жителям Харьюского и Тартуского уездов, что вирус распространяется пугающими темпами. Поэтому о любых махинациях, позволяющих обойти ограничения, следует забыть. Если правила не будут соблюдаться, правительство должно будет рассмотреть вопрос о закрытии развлекательных заведений.
«Но пока посмотрим - хотелось бы надеяться, что ограничения окажут свое влияние на Харьюский и Тартуский уезды», - выразила надежду Фишер.
«Мы не можем вводить новые ограничения каждую неделю. Если какие-то ограничения не сработают, мы добавим новых. Я рекомендую отнестись спокойно и посмотреть», - сказала Ирья Лутсар.
Однако если в Харьюском и Тартуском уездах увеличится заболеваемость, это неизбежно приведет к закрытию развлекательных заведений.
«Театры и кинотеатры приложили много усилий, и вирус не распространяется там [так быстро], хотя в зале рядом друг с другом сидят незнакомцы», - сказала глава научного совета.
Она рассказала о своем опыте: на позапрошлой неделе она посещала концерт, и людей в гардероб запускали рядами, чтобы решить проблему с очередями и соблюдать правило 2+2. Через три недели станет ясно, помогли ли ограничения и как.
По словам профессора Меритса, работодатели должны серьезно взглянуть на себя и подумать, могут ли они что-то сделать, чтобы предотвратить распространение вируса. Правительство не может требовать от них многого. «Все ли правила соблюаются в зонах для перекура и отдыха? Едят ли люди раздельно? Все ли, кто можно, отправлены работать на дому?» - перечислил вирусолог.
По словам Меритса, организовывать какие-либо собрания даже в небольшой группе - плохая идея - вот где вирусу раздолье. Но избежать скопления небольших групп нельзя без ограничения передвижения. «Дома коронавирус уже не остановишь», - сказал Меритс. Как только вирус попадет в семью, страдать от него придется всем членам семьи.
Профессор математической статистики Фишер согласна с тем, что запретить частные вечеринки невероятно сложно. Однако людям следует остановиться на мгновение и подумать. Особенно, если, например, день рождения отмечается среди людей, с которыми вы встречаетесь каждый день.
Тарту и Таллинн следят за ситуацией
Городская управа Тарту вместе с Департаментом здоровья по Лыунаскому региону следит за распространением коронавируса и анализирует влияние ограничений на предотвращение распространения вируса.
«В настоящее время у нас нет оснований говорить о дополнительных ограничениях, сначала мы дадим возможность новым ограничениям вступить в силу и заработать», - сказал мэр Тарту Урмас Клаас. У города налажено очень хорошее сотрудничество с отделом Департамента здоровья, который при необходимости может устанавливать местные ограничения, и Тарту готов использовать эту возможность.
«Мы ожидаем, что правительство быстро разработает и усилит меры поддержки предпринимателей и организаций третьего сектора, - объяснил Клаас. - Все мы заинтересованы в возможности вернуться к нормальной жизни, как только вирус отступит». Он добавил, что без государственной поддержки многие компании и объединения уже, скорее всего, закрылись бы к этому времени из-за экономических трудностей.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) сказал, что Таллинн, как крупнейший местный орган власти Эстонии, несет очень важную ответственность за предотвращение распространения вируса. Поэтому с лета в городе разработаны дополнительные меры и используются меры профилактики.
«Таллиннские департаменты и подведомственные им учреждения разработали летом кризисный план, чтобы подготовиться ко второй волне», - отметил Кылварт, добавив, что сейчас используется принцип светофора.
С этой недели в столице в будние дни в часы пик будут курсировать дополнительные автобусы. Более 50 сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS по несколько раз в день заботятся о дезинфекции транспортных средств, обслуживающих маршруты. Во избежание риска заражения контактные поверхности очищаются не реже двух раз в день во всех транспортных средствах общественного транспорта, а для очистки используется озонированная вода, которая защищает поверхность от микробов в течение 24 часов. «В качестве профилактической меры закрыты передние двери автобусов в городском общественном транспорте, а продажу билетов на автобусы, трамваи и троллейбусы полностью прекратили, чтобы избежать контакта с водителем», - добавил Кылварт.
На следующей неделе учащиеся Таллиннской основной школы будут заниматься творчеством дома, но для поддержки родителей школы предлагают детям, которые учатся в 1–3 классе, возможность быть в группе продленного дня - с начала учебного дня до 14:00.
Андрес Меритс сказал, что сокращение времени изоляции - палка о двух концах. Все зависит от того, как люди соблюдают правила.
«Это правда, что наиболее серьезные, быстро развивающиеся и серьезные случаи заболевания проявляются в течение семи дней после контакта с пациентом», - подтвердил Меритс.
Он взвешивал два варианта: сократить изоляцию до семи или десяти дней. Однако в обоих случаях следует учитывать, соблюдаются ли правила или нет.
«Если сокращение периода изоляции компенсирует соблюдение правил, то эффект сокращения может быть положительным. Это не бином Ньютона», - сказал Меритс.
Профессор Криста Фишер сказала, что ходят разговоры о сокращении периода изоляции до десяти или шести дней. По ее оценке, шесть дней - это мало, потому что, по ее словам, многие оставались больными даже после недели инкубации.