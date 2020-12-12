ВОЗ: в Европе число смертей от Covid-19 выросло почти вдвое

За последние шесть недель число смертей среди больных с легочной инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, выросло в Европе почти в два раза. Такие данные представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове привела в пятницу, 11 декабря. При этом количество заражений в Европе снижается, добавила она. По словам Керкхове, во всем мире число летальных исходов за этот же срок увеличилось на 60 процентов.

В Германии за прошедшие сутки подтверждено 28 438 новых случаев заражения, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее количество инфицированных достигло 1 300 516, возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 21 466 человек (суточный прирост 496), свыше 957 000 больных выздоровели. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии составляет 1,11, увеличившись по сравнению с предыдущим днем (1,03). Это означает, что 100 инфицированных заражают 111 здоровых человек.

В Эстонии обновленные данные за сутки принесли новый рекорд: добавилось еще 760 коронапозитивных, шесть человек умерли. Подробнее читайте здесь.

Данные по России и Украине

В России инфекция обнаружена еще у 28 137 человек, всего в стране выявлено 2 625 848 заболевших, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, с начала ведения статистики 46 453 пациентов умерли, а 2,08 млн выздоровели.