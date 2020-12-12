ВОЗ: в Европе число смертей от Covid-19 выросло почти вдвое

Количество заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Европе падает, но число летальных исходов за шесть недель увеличилось почти на 100 процентов, заявила Всемирная организация здравоохранения, передает DW.
За последние шесть недель число смертей среди больных с легочной инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, выросло в Европе почти в два раза. Такие данные представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове привела в пятницу, 11 декабря. При этом количество заражений в Европе снижается, добавила она. По словам Керкхове, во всем мире число летальных исходов за этот же срок увеличилось на 60 процентов.
В Германии за прошедшие сутки подтверждено 28 438 новых случаев заражения, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее количество инфицированных достигло 1 300 516, возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 21 466 человек (суточный прирост 496), свыше 957 000 больных выздоровели. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии составляет 1,11, увеличившись по сравнению с предыдущим днем (1,03). Это означает, что 100 инфицированных заражают 111 здоровых человек.
В Эстонии обновленные данные за сутки принесли новый рекорд: добавилось еще 760 коронапозитивных, шесть человек умерли. Подробнее читайте здесь.
Данные по России и Украине
В России инфекция обнаружена еще у 28 137 человек, всего в стране выявлено 2 625 848 заболевших, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, с начала ведения статистики 46 453 пациентов умерли, а 2,08 млн выздоровели.
На Украине по состоянию на 12 декабря вирус обнаружен у 885 039 человек (суточный прирост 12 811). Из всех инфицированных 14 998 скончались, 494 001 выздоровел. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (90 013), Харьковской области (61 985) и Одесской области (57 071), меньше всего в Кировоградской области (7059), отметило украинское Министерство здравоохранения.