Вспышка коронавируса в доме для престарелых: уже заражено почти сто человек

Первые зараженные в этом большом доме для престарелых, где проживает чуть более ста и работает более 60 человек, были обнаружены в начале декабря и в ходе первого тотального тестирования было установлено почти 30 зараженных. Результаты последнего тестирования показали, что число зараженных выросло почти в три раза.

В начале недели дом престарелых проинформировал администрацию города Кохтла-Ярве о том, что в связи с текущей ситуацией он наймет еще 18 человек для ухода за постояльцами.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Эйке Кингсепп, есть опасность, что некоторым зараженным пожилым людям понадобится госпитализация, что может привести к краху местной медицинской системы, уже работающей на грани.

В Ида-Вируской центральной больнице сейчас для лечения коронабольных есть 70 коечных мест, а в Нарвской больнице — 40. По состоянию на субботу, в Ида-Вируской центральной больнице на лечении было 56 коронапациентов, четверо из которых были в отделении интенсивной терапии, в Нарвской больнице — 31 коронапациент.

Ида-Вируская центральная больница в ближайшие недели планирует создать для коронапациентов еще 12 мест.

Сложная ситуация возникла и почти с сотней постоянных жителей монастыря в Куремяэ, где, по данным Департамента здоровья, коронавирус обнаружен у нескольких десятков человек.