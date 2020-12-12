Галерея ⟩ Посмотрите, как выглядит рабочий день в Covid-отделении Ида-Таллиннской центральной больницы

"Давайте, пожалуйста, сократим все свои социальные контакты. Носим маску, моем руки и держимся на расстоянии от других людей. Каждый из нас вносит свой вклад, чтобы как можно меньше людей заразились вирусом, тогда и врачи справятся с нагрузками. То, как мы справимся с этим вирусом, зависит от вклада каждого человека! Будьте здоровы!"

