Галерея ⟩ Посмотрите, как выглядит рабочий день в Covid-отделении Ида-Таллиннской центральной больницы

Сегодня в Эстонии в течение дня было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом человек - целых 760. Covid-отделения больниц с каждым днем заполняются все большим количеством пациентов. Но как именно выглядят напряженные будни в отделении для пациентов с Covid-19? Суровую реальность можно увидеть на фотографиях, сделанных в Covid-отделении Ида-Таллиннской центральной больницы, пишет Tervis.
Ида-Таллиннская центральная больница в связи с распространением инфекции Covid-19 просит всех следовать рекомендациям и распоряжениям Департамента здоровья и общенациональным правилам.
"Давайте, пожалуйста, сократим все свои социальные контакты. Носим маску, моем руки и держимся на расстоянии от других людей. Каждый из нас вносит свой вклад, чтобы как можно меньше людей заразились вирусом, тогда и врачи справятся с нагрузками. То, как мы справимся с этим вирусом, зависит от вклада каждого человека! Будьте здоровы!"