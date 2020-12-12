Почему сегодня в Эстонии рекордное число новых зараженных? Объясняет вирусолог

«Это ожидаемо, что цифры постоянно растут. На самом деле этот рост не такой резкий. Многое зависит от того, когда рапортуют о результатах тестов. Если я посмотрю на время проведения тестов, о которых сообщили сегодня, многие из них были сделаны в предыдущие дни. Почему-то, например, некоторые позавчерашние тесты перенесены на сегодня. Это причина рекордного числа. На самом деле, цифры, полученные в последние дни, были обманчиво низкими и аномальными», - объяснила Postimees профессор.

Лутсар не считает, что правительство должно еще что-то дополнительно предпринимать. «Общее количество заражений на этой неделе больше, чем на прошлой неделе. Но я думаю, что сначала нам следует подождать, чтобы увидеть, какое будет влияние нынешних ограничений. Сегодняшние цифры еще не отражают эффективность новых ограничений».

Лутсар в свете нынешних цифр призвала людей приложить еще больше сил. «Мы сами можем также быть более активными в борьбе с вирусом. Я понимаю, что нужно ходить в магазин и аптеку, но там следует находиться как можно более короткий промежуток времени. В торговые центры нужно ходить с определенными целями для покупок и после немедленно уходить», - сказала она, отметив, что сейчас не время идти в магазин, чтобы поглазеть на товар.