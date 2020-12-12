Эстония удостоила экс-главу МИД США высокой награды

Министерство иностранных дел Эстонии удостоит бывшего министра иностранных дел США Джорджа Шульца орденом «Крест за заслуги» по случаю столетнего юбилея со дня рождения и в знак благодарности за заслуги перед Эстонией.
«Для нас великая часть представить к награде по случаю юбилея бывшего министра иностранных дел Джорджа Шульца. Народ Эстонии никогда не забудет его заслуги в деле восстановления суверенитета Эстонии», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, своей деятельностью на посту главы МИД США Шульц в значительной мере содействовал освобождению Эстонии и активно выступал сторонником политики непризнания оккупации страны.
«В 1983 году тогдашний министр иностранных дел Джордж Шульц написал генконсулу Эстонской республики в должности посла Эрнсту Яаксону, что советские войска в 1940 году захватили Эстонию и заверил, что США никогда не признавали оккупацию Эстонии и не намерены отказываться от этого принципа и впредь», - напомнил Рейнсалу.
На посту министра иностранных дел США Шульц содействовал развитию трансатлантических отношений.
«Трансатлантические связи для Эстонии были, есть и будут краеугольным камнем нашей внешней политики и гарантом европейской безопасности. Мы привержены усилению этих связей», - подчеркнул Рейнсалу.
Джордж Шульц был министром иностранных дел США в период с 1982 по 1989 годы. Несколько раз он был членом правительства США. В воскресенье Шульц празднует свой сотый день рождения.