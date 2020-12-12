Эстония удостоила экс-главу МИД США высокой награды

«Для нас великая часть представить к награде по случаю юбилея бывшего министра иностранных дел Джорджа Шульца. Народ Эстонии никогда не забудет его заслуги в деле восстановления суверенитета Эстонии», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, своей деятельностью на посту главы МИД США Шульц в значительной мере содействовал освобождению Эстонии и активно выступал сторонником политики непризнания оккупации страны.

«В 1983 году тогдашний министр иностранных дел Джордж Шульц написал генконсулу Эстонской республики в должности посла Эрнсту Яаксону, что советские войска в 1940 году захватили Эстонию и заверил, что США никогда не признавали оккупацию Эстонии и не намерены отказываться от этого принципа и впредь», - напомнил Рейнсалу.

На посту министра иностранных дел США Шульц содействовал развитию трансатлантических отношений.

«Трансатлантические связи для Эстонии были, есть и будут краеугольным камнем нашей внешней политики и гарантом европейской безопасности. Мы привержены усилению этих связей», - подчеркнул Рейнсалу.