Великобритания без сделки по Brexit будет задерживать европейских рыбаков

Вопрос о рыболовстве является одним из камней преткновения в достижении соглашения между Великобританией и ЕС, обуславливающего отношения после окончания переходного периода в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Если соглашение достигнуто не будет, командам патрульных кораблей будет дано право останавливать в британских водах рыболовецкие суда из стран ЕС и задерживать рыбаков.

Ожидается, что переговоры в Брюсселе продлятся в выходные.