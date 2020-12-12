Метящий в единороги эстонский стартап пока несет крупные убытки

Годом ранее выручка компании от продаж составила около 486 000 евро, а убыток - 1,4 миллиона евро. В случае быстрорастущих стартапов большие убытки естественны, поскольку ценность охваченной доли рынка трудно отразить в текущей практике бухгалтерского учета.

В прошлом году расходы Veriff были покрыты за счет платы за услуги, полученной от европейских клиентов, и сумм, выделенных материнской компанией на развитие, говорится в годовом отчете компании, основанной Каарелом Коткасом.

В 2018 году американская материнская компания Veriff Inc привлекла 8,3 миллиона долларов от инвесторов (тогда деньги в нее вложил и известный американский актер Эштон Кутчер), а к ним добавилось промежуточное финансированием прошлой осенью и в июне этого года на общую сумму 15,56 миллиона долларов.

Кризис создал возможности

Основные клиенты стартапа находятся в сфере финансовых технологий, экономики совместного использования и электронной коммерции в США, Европе, а также в других частях мира.

«В то время как первыми пользователями сервиса Veriff были новые, быстрорастущие компании, основанные на полностью цифровых услугах, кризис Covid-19 весной 2020 года заставил многие традиционные и давние компании оцифровать свои процессы, создав для Veriff дополнительные бизнес-возможности», - пишет в отчете Коткас.

В то же время бизнес некоторых клиентов пострадал от пандемии, но на сегодня объемы восстановились. Хотя пандемия увеличила потребность компаний в цифровой идентификации, прогнозировать будущие продажи сложнее из-за неопределенной ситуации.

Весной было уволено 64 сотрудника, большинство из которых было связано с оказанием низкоавтоматизированных услуг. Поскольку повышение автоматизации всегда было приоритетом для Veriff, эти процессы были форсированы во время кризиса.

В этом году и в 2021 году основными целями Veriff будут привлечение новых клиентов, особенно в США, Великобритании и Европейском союзе, а также постоянный рост объемов бизнеса, разработка продуктов и развитие компании в целом.

В прошлом году эстонская компания продала больше всего услуг по идентификации в Великобританию - доля этого рынка составила почти 72 процента оборота, или 1,9 миллиона евро.