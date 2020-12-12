Удивительное предложение! ⟩ На Ратушной площади можно приобрести недвижимость всего за пять тысяч евро!

Правда, есть два «но»: во-первых, это все-таки движимое имущество, а во-вторых, продажа начнется с 11 января, предупреждает Kodustiil. Зато осматривать объект можно хоть каждый день.
Купольный дом с особенной архитектурой можно использовать, например, как летнюю кухню, гриль-домик или гламурную теплицу. Купол изготовлен из закаленного стекла цвета бронзы толщиной 6 мм.
Объект произведен в Эстонии фирмой ÜMRAON, а сейчас демонстрируется на Ратушной площади. Цена домика - 5190 евро. Для установки на своем участке купольного дома площадью 11 квадратных метров разрешение на строительство не требуется.
Покупку доставят по адресу в готовом виде и установят в выбранном покупателем месте. Доставка, установка и деревянная терраса, на которой установлен дом, оплачиваются отдельно.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.