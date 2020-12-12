Сб, 12.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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  • На Ратушной площади можно приобрести недвижимость всего за пять тысяч евро!
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Удивительное предложение! ⟩ На Ратушной площади можно приобрести недвижимость всего за пять тысяч евро!

Елка на Ратушной площади в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Правда, есть два «но»: во-первых, это все-таки движимое имущество, а во-вторых, продажа начнется с 11 января, предупреждает Kodustiil. Зато осматривать объект можно хоть каждый день. 

Купольный дом с особенной архитектурой можно использовать, например, как летнюю кухню, гриль-домик или гламурную теплицу. Купол изготовлен из закаленного стекла цвета бронзы толщиной 6 мм. 

Купольный домик на Ратушной площади.

ФОТО: KV.EE

Объект произведен в Эстонии фирмой ÜMRAON, а сейчас демонстрируется на Ратушной площади. Цена домика - 5190 евро. Для установки на своем участке купольного дома площадью 11 квадратных метров разрешение на строительство не требуется. 

Купольный домик на Ратушной площади.

ФОТО: KV.EE

Покупку доставят по адресу в готовом виде и установят в выбранном покупателем месте. Доставка, установка и деревянная терраса, на которой установлен дом, оплачиваются отдельно.

Купольный домик на Ратушной площади.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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