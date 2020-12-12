Сб, 12.12.2020
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Криста Фишер
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  • В Латвии проходят акции протеста против коронаограничений: более 400 участников, большинство без масок
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Фото и видео ⟩ В Латвии проходят акции протеста против коронаограничений: более 400 участников, большинство без масок

В субботу, 12 декабря, в Риге проходят две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии, сообщает Rus.TVNET.

На утреннюю акцию в общей сложности протестовать пришли около 400-500 человек. Часть из них надела защитные маски, однако большинство пришло без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдают. Присутствующие полицейские в происходящее все еще активно не вмешиваются, однако они образовали своего рода цепь между собравшимися и проезжей частью.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: TVNET

Вблизи места проведения мероприятия стоят машины полиции Рижского самоуправления и Госполиции Латвии. Дежурят также работники Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.

Из машин полиции звучат призывы соблюдать ограничения. Полицейские предупреждают о том, что в противном случае им придется призвать нарушителей к предусмотренной в законе ответственности.

Среди собравшихся - люди разного возраста, у многих в руках флаги Латвии.

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Мимо места проведения мероприятия также ездят автомашины с флагами Латвии, которые постоянно сигналят.

Заявку на проведение мероприятия подал президент Клуба защиты окружающей среды Арвидс Улме, однако сам клуб ранее заявил, что дистанцируется от заявлений Улме и не поддерживает призывы к нарушению ограничений, установленных для сдерживания пандемии.

Галерея: В Риге прошла акция протеста против ограничений в период пандемии

Как сообщалось, начальник полиции Рижского самоуправления Юрис Лукасс на этой неделе заявил, что полиция готова к любому сценарию развития событий, но с учетом напряженной эпидемиологической ситуации в стране время снисходительного отношения к тем, кто сознательно не соблюдает ограничения, прошло.

Полиция будет готова использовать все ограничительные средства, имеющиеся в ее распоряжении, для поддержания порядка, отметил Лукасс.

Еще одно мероприятие запланировано с 15:00 до 17:00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности - да!". Цель встречи - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях режима чрезвычайной ситуации.

На вторую акции протеста у памятника Свободы собрались несколько сотен человек.

Практически все они пришли без масок для лица. Пришли как молодые люди, так и семьи с детьми, а также пенсионеры.

Ранее было заявлено, что на мероприятие в соответствии с правилами для сдерживания пандемии Covid-19 соберутся 25 человек, однако это требование было нарушено.

Как ранее в социальных сетях сообщал один из организаторов мероприятия Алексей Росликов, на акции протеста планируется требовать роспуска Кабинета министров. Кроме того, Росликов планирует требовать отмены правила о ношении масок детьми и выплачивать родителям, которые должны сидеть дома с ребенком, который занимается дистанционно, по 1000 евро с сохранением рабочего места.

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