Изумительная Нарва: что откроется туристам после снятия ограничений

Кураторы выставки Художественной галереи Нарвского музея “От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020”, старший специалист по охране памятников старины Мадис Туудер и искусствовед Карин Паулус, уверены, что на сегодняшний день Нарва все еще таит в себе множество потрясающих открытий, а архитектура города может удивить даже самих горожан.

Проделав колоссальную работу, авторам выставки удалось создать экспозицию, которая собрала воедино архитектурное наследие разных времен и эпох города, уделяя тщательное внимание сохранившимся архитектурным объектам и культурным наслоениям. Здания рассмотрены с точки зрения их символики, исторических рамок, архитектурных решений. На выставке представлены не только макеты дизайнов интерьера исторических зданий, но и совершенно новые постройки и малоизвестные места города.

Выставка, посвященная нарвской архитектуре. ФОТО: Фото автора

Одним из необычных примеров нарвской архитектуры, с которым можно познакомиться в галерее, является постройка на участке садоводческих товариществ Progress Plus и Energeetik-1. Дом, сауна, каминный угол, ограда и столб на территории дачи созданы Мартом Пунгом исключительно из стеклянных бутылок - такое архитектурное решение можно считать вкладом в развитие экологичного строительства. Другим примером архитектуры садоводческого товарищества стали перестроенные лодочные сараи на улице Электрияама-теэ, 50, около Балтийской тепловой электростанции, чей первый котел и турбина впервые заработали в 1959 году. Высокие постройки на сваях на уровне второго этажа, вмещающие бани и зоны отдыха, веранды являются уникальным примером народной архитектуры. Как отмечают авторы выставки, эти сооружения создают «домашнюю курортную обстановку на набережной канала».

Кураторы экспозиции не обошли вниманием и так называемую нарвскую Венецию, представляющую собой пестрый комплекс из гаражей, которые растянулись вдоль берега водохранилища на южной окраине города. Среди местных построек можно найти бани и жилые помещения, особенно оживает комплекс в теплое время года. «Город на плаву» был основан по инициативе Нарвских союзов рыбаков в 1970-х годах, а сейчас является одной из жемчужин города, которая не осталась незамеченной и поп-культурой. В 2019 году нарвская Венеция стала одним из мест для съемок музыкального видеоклипа рэпера Nublu. После выпуска клипа постройки стали особенной достопримечательностью города, которая притягивает и новых туристов в лице поклонников молодого артиста.

Путеводитель составлен кураторами выставки. ФОТО: Фото автора

К выставке приурочен выпуск путеводителя «Нарва. От дачи до дворца», вышедшего на двух языках. В книге читатели найдут карту, на которой обозначены все объекты, с ее помощью можно отыскать любую постройку, любой сад, мост, памятник и увидеть их своими глазами. Путеводитель проводит всех желающих по Нарве и Ивангороду, а также рассказывает о самобытных барах, кафе и пивных.

В их числе кафе-бар «Art Club Ro-Ro», обустроенный в помещении бывшего второго хлопкового склада Кренгольма, рыбный ресторан «У Ивана», который находится в 10 км от города Нарвы в Нарва-Йыэсуу и предлагает свежие блюда из рыбы, разведенной в собственном питомнике и подаваемой с овощами из собственного сада. Издание путеводителя такого рода стало редким событием: по словам авторов, последний такой обзор нарвской архитектуры был сделан в 1991 году Олегом Коченовским.

ФОТО: Фото автора