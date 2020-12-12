Система получения кислорода на МКС вновь отключилась: уже в пятый раз

"Вот видишь, сегодня у нас с "Электроном" (. . .) не получается", - сказал он в ходе разговора с космонавтом Сергеем Рыжиковым.

По его словам, наземным специалистам требуется дополнительное время, чтобы "подумать что случилось".

Как сообщалось, в системе "Электрон-ВМ" возникли неполадки. По словам Рыжикова, они вызваны проблемами с давлением кислорода. Космонавт отметил, что система показывает оповещение "давление в капсуле "Электрона" мало".

За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя как минимум пять раз. Сообщалось о сбоях в работе "Электрона" 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.