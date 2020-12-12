Помочился на жертву: эстонский экс-политик, подозреваемый в избиении и унижении человека, предстанет перед судом

По данным Пыхьяской прокуратуры, уголовное дело передано в суд в порядке общего производства. Вальтер Ваха обвиняется в тяжком нарушении общественного порядка, совершенном с применением насилия.

«Согласно обвинению, в феврале этого года Ваха избил потерпевшего и помочился на него. Поскольку он совершил акт насилия в присутствии других людей, он также поставил под угрозу и нарушил чувство безопасности прохожих. Поэтому уголовное дело отправлено в суд по статье тяжкое нарушение общественного порядка», - сообщил пыхьяский окружной прокурор Тоомас Томберг.

Предполагаемый инцидент с избиением произошел 9 февраля рано утром в Таллинне вблизи Балтийского вокзала.

На последней неделе сентября все вело к тому, что дело завершится опортунитетом. Помощник прокурора посчитал происшествие незначительным и оформил документы, согласно которым Вакс не был признан виновным и он не должен был признавать себя виновным. Прокуратура может принять решение в пользу опортунитета, если дело незначительно и не имеет общественного интереса в разбирательстве.

Но затем о деле стало известно общественности и оно вызвало бурю негодования. Неизвестный потерпевший и его адвокат Райво Бергсон также были возмущены завершением дела опортунитетом.

По материалам защиты, причиной нападения стал якобы любовный треугольник между Вахой, жертвой и одной девушкой. В истории замешаны и наркотики. Нападавший подозревал, что потерпевший дал его девушке наркотические вещества. Это подозрение в ходе расследования не нашло подтверждения.

Ваха в ходе производства утверждал, что он не помнит, чтобы он мочился на жертву. Публично предъявленное ему обвинение он не комментировал.