Просто гениально ⟩ Маленькая ванная комната: полезные советы, как сэкономить место

Если посмотреть на ваш крошечный санузел под другим углом, умные мысли появятся сразу - гарантировано.

Мокрая ванная в европейском стиле

Свое название мокрая ванная получила за то, что в ней все помещение оказывается мокрым. Для европейских домов это не редкость, там часто можно встретить крошечные ванные комнаты, в которых лейка душа располагается практически над унитазом, а водосток находится в самом центре ванной.

Настенный унитаз

Настенный унитаз помогает значительно увеличить пространство небольшой ванной. Во-первых, его размер немного меньше обычного, а во-вторых, за счет настенных креплений он располагается значительно ближе к стене. Кроме того, с ним намного проще поддерживать чистоту пола в ванной комнате.

Компактная душевая

Небольшая душевая кабина или просто стеклянный раздвижной экран могут стать хорошей альтернативой ванне. Конечно, в пене и соли в них не полежишь, но когда площадь сильно ограничена, это очень рациональное решение.

Смеситель с торца раковины

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если изменить положение смесителя и установить его не у стены, как обычно, а на боковой стороне раковины, можно использовать более узкую раковину и не загромождать и без того маленькое пространство.

Удобная система полок

Стены в ванной комнате можно эффективно использовать для хранения полотенец и банных принадлежностей. Если есть возможность, то еще на этапе дизайн-проекта предусмотрите в санузле ниши. В противном случае простые полки, расположенные в укромных уголках или на любой свободной стене, помогут разместить необходимые в ванной вещи.

Яркие цвета

Отвлечь внимание от крошечного размера ванной комнаты можно за счет необычных и ярких деталей: раковины оригинального цвета, зеркала нестандартной формы или цветового оформления в целом.