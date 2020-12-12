Вспышка неизвестной болезни в Индии: специалисты назвали вероятные причины

"Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей", - заявил Редди.

Общее число пострадавших достигло 613. Из них 13 проходят стационарное лечение, остальные выписаны из больниц. Трое больных умерли, причиной смерти двоих из них могли стать хронические заболевания, пишет Korrespondent.

"До сих пор неясно, что именно вызвало вспышку неизвестной болезни. Ранее в крови больных были обнаружены свинец и никель, но выводы медиков в целом исключают заражение питьевой воды. Тем не менее пробы воды в одном из районов Элуру выявили большое количество пестицидов, в тысячу раз превышающих норму", - рассказал министр.

Напомним, жители Элуру начали болеть неизвестной болезнью неделю назад.