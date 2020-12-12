Новые исследования проливают свет на то, почему Covid-19 смертельно опасен для некоторых людей

В ходе двух новых исследований ученые определили серьезное нарушение работы иммунной системы, которое может быть причиной того, что коронавирус бывает настолько опасен для жизни некоторых людей. Исследование также дает первое молекулярное объяснение того, почему вирус поражает мужчин сильнее, чем женщин.
Оба исследования затрагивают интерфероны I типа (IFN), которые играют важную роль в различном течении болезни Covid-19. Интерфероны - это белки, вырабатываемые инфицированными клетками, чтобы остановить распространение вируса.
Одно из исследований показало, что более 10 процентов в остальном здоровых людей с тяжелыми симптомами Covid-19 имели антитела, которые атаковали собственные интерфероны пациента и мешали им правильно бороться с вирусом SARS-CoV-2.
Во втором исследовании изучались пациенты, которые были госпитализированы с тяжелыми симптомами (некоторым из них было меньше 20 лет), и было обнаружено, что по крайней мере у 3,5% были генетические мутации, которые мешают интерферонам работать должным образом. Хотя эти потенциальные механизмы могут объяснить только некоторые из самых серьезных случаев Covid-19, возможно, это открытие сможет в будущем спасти десятки тысяч жизней.
«Эти данные предлагают убедительные доказательства, что нарушения в работе интерферонов типа I часто является причиной опасного для жизни Covid-19», - сказал профессор Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, доктор Жан-Лоран Казанова.
«И, по крайней мере, теоретически, такие проблемы с интерфероном можно лечить с помощью существующих лекарств и вмешательств».