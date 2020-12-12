Новые исследования проливают свет на то, почему Covid-19 смертельно опасен для некоторых людей

Оба исследования затрагивают интерфероны I типа (IFN), которые играют важную роль в различном течении болезни Covid-19. Интерфероны - это белки, вырабатываемые инфицированными клетками, чтобы остановить распространение вируса.

Одно из исследований показало, что более 10 процентов в остальном здоровых людей с тяжелыми симптомами Covid-19 имели антитела, которые атаковали собственные интерфероны пациента и мешали им правильно бороться с вирусом SARS-CoV-2.

Во втором исследовании изучались пациенты, которые были госпитализированы с тяжелыми симптомами (некоторым из них было меньше 20 лет), и было обнаружено, что по крайней мере у 3,5% были генетические мутации, которые мешают интерферонам работать должным образом. Хотя эти потенциальные механизмы могут объяснить только некоторые из самых серьезных случаев Covid-19, возможно, это открытие сможет в будущем спасти десятки тысяч жизней.

«Эти данные предлагают убедительные доказательства, что нарушения в работе интерферонов типа I часто является причиной опасного для жизни Covid-19», - сказал профессор Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, доктор Жан-Лоран Казанова.

«И, по крайней мере, теоретически, такие проблемы с интерфероном можно лечить с помощью существующих лекарств и вмешательств».