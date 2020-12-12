Фото ⟩ ДТП на трагически известном мосту: автомобиль врезался в ограждение

По данным полиции, Volkswagen Passat ехал в сторону Тарту, когда водитель потерял управлением над автомобилем, в результате чего машина врезалась в ограждение моста. В автомобиле было четыре человека, они не пострадали, ограждение сдержало удар, пишет Sakala.

Полицейские установили, что шины автомобиля соответствовали требованиям, а также как водитель, так и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Полиция напоминает, что дорожные условия сейчас могут быть изменчивыми и особенно в темное время суток есть большая вероятность обледенения дорог. Поэтому для того, чтобы добраться до места назначения, необходимо выбирать подходящую условиям скорость и при необходимости ехать со скоростью меньше максимально допустимой.

На мосту Ойу и вблизи него произошло несколько трагических ДТП, поэтому на мосту установлено скоростное ограничение в 60 км/ч.