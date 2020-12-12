Сб, 12.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • ДТП на трагически известном мосту: автомобиль врезался в ограждение
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Фото ⟩ ДТП на трагически известном мосту: автомобиль врезался в ограждение

Место ДТП. После аварии понадобилась помощь как полиции, так и спасателей.

ФОТО: Kenno Soo

В ночь на субботу, 12 декабря, в 3.30 на шоссе между Тарту и Вильянди в деревне Ойу автомобиль врезался в ограждение моста.

По данным полиции, Volkswagen Passat ехал в сторону Тарту, когда водитель потерял управлением над автомобилем, в результате чего машина врезалась в ограждение моста. В автомобиле было четыре человека, они не пострадали, ограждение сдержало удар, пишет Sakala.

Полицейские установили, что шины автомобиля соответствовали требованиям, а также как водитель, так и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Полиция напоминает, что дорожные условия сейчас могут быть изменчивыми и особенно в темное время суток есть большая вероятность обледенения дорог. Поэтому для того, чтобы добраться до места назначения, необходимо выбирать подходящую условиям скорость и при необходимости ехать со скоростью меньше максимально допустимой.

На мосту Ойу и вблизи него произошло несколько трагических ДТП, поэтому на мосту установлено скоростное ограничение в 60 км/ч.

ФОТО: Kenno Soo

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