Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

В заявлении говорится, что эти действия предприняты в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд.

Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики предпринимают соразмерные действия для подавления активности азербайджанских сил, отмечает военное ведомство Армении.

Азербайджан и Россия, чьи миротворцы находятся в зоне конфликта, пока не комментировали ситуацию, отмечает «Медуза».

Ранее пресс-служба Минобороны непризнанного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные в пятницу, 11 декабря, предприняли попытку нападения на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения.

В ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанских СМИ сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.