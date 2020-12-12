Сб, 12.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Перед пунктом для тестирования образовались очереди из десятков автомобилей
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Фото ⟩ Перед пунктом для тестирования образовались очереди из десятков автомобилей

Koroonaproovi võtmise telgi ees lauluväljaku parklas seisis pikk autode järjekord.

ФОТО: Margus Ansu

В Тарту на нижней парковке Певческого поля установлены две палатки для сбора проб на коронавирус. Сегодня, 12 декабря, в 14:00 в очереди стояло более 30 машин, пишет Tartu Postimees.

Одна палатка переехала из Аннелинна на нижнюю парковку Певческого поля в августе, вторая палатка для тестирования на коронавирус была открыта в начале декабря возле первой. В палатках для тестирования ждут только пациентов с направлением от семейного врача.

Время можно забронировать после получения направления на сайте koroonatestimine.ee или подождать звонка о бронировании времени от колл-центра тестирования.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Людей, приходящих к палатке пешком, из соображений безопасности отделяют от автомобильных очередей и приглашают в палатку или поближе к палатке рядом с машинами. Необходимо придерживаться правила 2 + 2, строго рекомендуется носить маску.

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