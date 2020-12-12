Фото ⟩ Перед пунктом для тестирования образовались очереди из десятков автомобилей

В Тарту на нижней парковке Певческого поля установлены две палатки для сбора проб на коронавирус. Сегодня, 12 декабря, в 14:00 в очереди стояло более 30 машин, пишет Tartu Postimees.
Одна палатка переехала из Аннелинна на нижнюю парковку Певческого поля в августе, вторая палатка для тестирования на коронавирус была открыта в начале декабря возле первой. В палатках для тестирования ждут только пациентов с направлением от семейного врача.
Время можно забронировать после получения направления на сайте koroonatestimine.ee или подождать звонка о бронировании времени от колл-центра тестирования.
Людей, приходящих к палатке пешком, из соображений безопасности отделяют от автомобильных очередей и приглашают в палатку или поближе к палатке рядом с машинами. Необходимо придерживаться правила 2 + 2, строго рекомендуется носить маску.