Фото ⟩ Перед пунктом для тестирования образовались очереди из десятков автомобилей

Одна палатка переехала из Аннелинна на нижнюю парковку Певческого поля в августе, вторая палатка для тестирования на коронавирус была открыта в начале декабря возле первой. В палатках для тестирования ждут только пациентов с направлением от семейного врача.

Время можно забронировать после получения направления на сайте koroonatestimine.ee или подождать звонка о бронировании времени от колл-центра тестирования.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS