Фото ⟩ Хулиганы дрифтовали и врезались в стену спортивной школы Ныо

Автомобиль врезался в заднюю часть спортивного здания, из-за удара радиатор, установленный внутри спортивного зала, упал и разбился. Жидкость вытекла из радиатора и повредила пол.

Директор спортивной школы Ныо Катрин Каллас заявила, что пока рано говорить о сумме причиненного ущерба, со страховой компанией еще не говорили. По ее словам, сейчас ведется активная работа с полицией, просматриваются записи с камер видеонаблюдения вокруг школы и соседних зданий. Каллас надеется, что вскоре удастся установить личности лихачей.

Один бдительный гражданин, проживающий в здании напротив спортивной школы Ныо, прокомментировал в Facebook, что дрифтеры вокруг спортивной школы - знакомая проблема для местных жителей, о которой ранее сообщали в полицию.

Спортивная школа Ныо просит всех, кто заметил подозрительные действия у школы в пятницу вечером или стал свидетелем инцидента, связаться с полицией.