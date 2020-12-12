Сб, 12.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
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  • Хулиганы дрифтовали и врезались в стену спортивной школы Ныо
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Фото ⟩ Хулиганы дрифтовали и врезались в стену спортивной школы Ныо

Auto driftis vastu Nõo spordikooli tagumist seina.

ФОТО: Nõo spordikool

По предварительной информации, поздно вечером в пятницу автомобили дрифтовали вокруг спортивной школы Ныо. Одна машина в итоге въехала в стену спортивной школы, в результате чего был причинен серьезный ущерб, пишет Postimees.

Автомобиль врезался в заднюю часть спортивного здания, из-за удара радиатор, установленный внутри спортивного зала, упал и разбился. Жидкость вытекла из радиатора и повредила пол.

Директор спортивной школы Ныо Катрин Каллас заявила, что пока рано говорить о сумме причиненного ущерба, со страховой компанией еще не говорили. По ее словам, сейчас ведется активная работа с полицией, просматриваются записи с камер видеонаблюдения вокруг школы и соседних зданий. Каллас надеется, что вскоре удастся установить личности лихачей. 

Один бдительный гражданин, проживающий в здании напротив спортивной школы Ныо, прокомментировал в Facebook, что дрифтеры вокруг спортивной школы - знакомая проблема для местных жителей, о которой ранее сообщали в полицию.

Спортивная школа Ныо просит всех, кто заметил подозрительные действия у школы в пятницу вечером или стал свидетелем инцидента, связаться с полицией.

Auto sõitis vastu spordihoone tagumist külge, põrutusega läks katki välisseina vastas pallisaali radiaator, mis seina küljest maha kukkus ja mille toru lõhkes.

ФОТО: Nõo spordikool

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