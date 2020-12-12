Аналитик: в праздники в больницах в Эстонии будет 300-500 человек с COVID-19

Носить маски жители Эстонии обязаны уже десять дней, тем не менее на этой неделе было зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса. Составляющий прогнозы распространения инфекции ученый Марио Кадастик рассказал "Актуальной камере", что на Рождество в больницах может оказаться до 500 человек с COVID-19.
По словам Кадастика, несмотря на действующее уже десять дней требование носить маски, в Эстонии маски носят не все. «Это делается в общественных местах, но в приватных помещениях люди их не надевают и там происходит передача инфекции. Маска – не идеальное средство. Она снижает риск заражения, но не исключает его в полной мере», - подчеркнул он.
Он пояснил, что для того, чтобы снизить коэффициент заражения, важнее всего – избегать контактов с посторонними людьми.