Аналитик: в праздники в больницах в Эстонии будет 300-500 человек с COVID-19

По словам Кадастика, несмотря на действующее уже десять дней требование носить маски, в Эстонии маски носят не все. «Это делается в общественных местах, но в приватных помещениях люди их не надевают и там происходит передача инфекции. Маска – не идеальное средство. Она снижает риск заражения, но не исключает его в полной мере», - подчеркнул он.