Сб, 12.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Повторый тест Ратаса на коронавирус оказался отрицательным

Премьер-министр Юри Ратас участвовал в пресс-конференции при помощи видеомоста. Его приветствует министр финансов Мартин Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что на десятый день карантина его повторный тест на коронавирус также оказался отрицательным. И хотя теперь он может вернуться в Рийгикогу, премьер-министр намерен по возможности работать удаленно.

По словам Ратаса, быть в самоизоляции в течение 10 дней было нелегко, но выполнимо.

«Поскольку сейчас можно заразиться где угодно, я буду продолжать работать по возможности удаленно и иметь как можно меньше контактов вне моего семейного круга. Прошу и вас найти возможности уменьшить ваше общение с другими людьми в ближайшие недели. Только так мы сможем защитить друг друга и не допустить распространения инфекции», - заявил Ратас. 

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