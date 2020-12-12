Повторый тест Ратаса на коронавирус оказался отрицательным

«Поскольку сейчас можно заразиться где угодно, я буду продолжать работать по возможности удаленно и иметь как можно меньше контактов вне моего семейного круга. Прошу и вас найти возможности уменьшить ваше общение с другими людьми в ближайшие недели. Только так мы сможем защитить друг друга и не допустить распространения инфекции», - заявил Ратас.