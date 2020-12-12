Сб, 12.12.2020
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Криста Фишер
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Видео ⟩ Подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила залпом четыре «Булавы»

Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах»

ФОТО: AP / Scanpix

Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые произвел пуск четырех баллистических ракет «Булава» в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», — отметили в ведомстве, передает РБК.

В 2019 году атомная подводная лодка «Князь Владимир» в ходе испытаний в Белом море впервые запустила баллистическую ракету «Булава». В Минобороны сообщали, что ракета была запущена на полигон Кура в Камчатском крае. Тогда испытания прошли в штатном режиме.

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