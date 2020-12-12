Видео ⟩ Подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила залпом четыре «Булавы»

В 2019 году атомная подводная лодка «Князь Владимир» в ходе испытаний в Белом море впервые запустила баллистическую ракету «Булава». В Минобороны сообщали, что ракета была запущена на полигон Кура в Камчатском крае. Тогда испытания прошли в штатном режиме.