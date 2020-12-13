Во сколько обойдутся ограничения в Ида-Вирумаа местным отелям и спа-центрам?

По словам координатора туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, уже с весны в секторе нет запасов, и если пособие по закрытию не поступит немедленно, почти половине работников частного сектора грозит сокращение.

Она добавила, что в этом году сланцевый сектор также лишился тысячи рабочих мест. Если это усугубится сокращениями в туристическом секторе, грядет катастрофа.

Распоряжением правительства со вчерашнего дня до 3 января в Ида-Вирумаа должны быть закрыты для клиентов и посетителей развлекательные и гостиничные заведения, музеи и выставочные учреждения.

По словам Ялонен, самая большая проблема для персонала - где взять деньги на зарплаты, если доход равен нулю евро? «За счет наших собственных ресурсов это нереально», - добавила Ялонен.

В секторе туризма заняты 1500 человек

Годовой оборот туристического сектора в Ида-Вирумаа составляет почти 33 миллиона евро, что немного по сравнению с оборотом промышленности, признает она, но его влияние важно для репутации уезда и среды обитания. «Без туризма уезд не будет привлекательным для жителей, для рабочей силы. Еще больше увеличится отток населения, это повлияет на всю экономику».

Туристический сектор Ида-Виру, насчитывающий 160 компаний и 1500 сотрудников, главным образом ждет ответа на вопрос о размере, содержании и времени открытия меры поддержки со стороны государства.

По данным местного центра предпринимательства, закрытие одного большого спа-центра - а их в Ида-Вирумаа четыре - на один месяц обойдется почти в 350 000 евро, стоимость повторного открытия - примерно в такую же сумму. Закрытие и открытие отеля на 50 мест будет стоить предприятию почти 65 000 евро, более-менее крупных гостиницв уезде - восемь.

Ограничения не коснутся медперсонала

Ограничение на гостиничные услуги не распространяется на людей, непосредственно участвующих в разрешении экстренной ситуации, таких как врачи и медсестры, которые переехали в Ида-Вирумаа с работы в других регионах Эстонии.

Хотя правительство также пообещало механизм компенсации пострадавшим предприятиям, пока точно не известно, в какой степени и когда предприятия, пострадавшие от закрытия, получат компенсацию. Правительство обсудит это на новой неделе.

Министр финансов Мартин Хельме заявил на правительственной пресс-конференции, что предлагаемый механизм не является компенсацией за потерянный доход на основе формулы 1:1.

«Мы пытаемся брать пример с того, как это работало у нас весной. И всегда нужно учитывать ограничения бюджета», - заявил он, добавив, что точная модель еще не разработана.

Осуществленная весной мера по компенсации заработной платы поддержала почти 138 000 сотрудников почти 18 000 учреждений, а общая стоимость пособий составила 256,5 миллиона евро.

Будет компенсировано около миллиона евро в месяц

«Но этот механизм компенсации определенно не принимает во внимание тот факт, что у спа-салона или отеля были распроданы все места на Рождество, и все эти деньги должны быть выплачены. В такой степени это определенно невозможно», - сказал Хельме.