Галерея ⟩ Смотрите, как отмечают Рождество в тематическом парке "Лоттемаа"

То, что Страна Рождества в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте пользуется большой популярностью у посетителей, было заметно уже на забитой машинами парковке тематического парка. Желающие приехали со всей Эстонии - из Таллинна, Йыхви, Вильянди и других мест.

Среди прочих, из Вильянди приехали, чтобы исследовать Лоттемаа, Лийзи Тоомсалу и четырехлетняя Эллен.

По словам Тоомсалу, они приехали из Вильянди специально ради Страны Рождества. «Мы приехали сегодня на всякий случай, кто знает, позволят ли нам приехать через неделю», - объяснила она.

Эллен очень понравилась Лоттемаа, больше всего она была счастлива познакомиться с Лоттой.

Приехавшая из Таллинна Энели сказала, что их семья давно планировала приехать на Рождество. «Еще два месяца назад мы решили, что приедем», - сказала она, добавив, что один раз они приезжали сюда и летом.

Программный директор "Лоттемаа" Хана Киви сказала, что если лето прошло в пении, танцах и развлечениях, то в октябре начали усердно репетировать, потому что необходимо было разучить три новые пьесы и вывести их на сцену, и ноябрь уже прошел под знаком репетиций и ухода за парком.

По словам менеджера по маркетингу "Лоттемаа" Кайре Лерг, сейчас сложное время для всех видов массовых мероприятий. «Лотте и ее друзья находятся в сердцах многих эстонских детей, поэтому мы не хотели отменять Страну Рождества, несмотря на тяжелые обстоятельства. Поэтому при организации мероприятия в этом году мы сделали упор на создание максимально безопасной среды, соответствующей текущим требованиям к охране здоровья и безопасности», - объяснила Лерг, заверив, что благодаря этому родители могут приходить в парк со своими детьми, не беспокоясь о вирусе.

По словам Киви, вся зимняя программа проходит на открытом воздухе, все жители деревни изобретателей также проводят зимнее время на открытом воздухе, и у каждого дома проводятся разные виды деятельности.