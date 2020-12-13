В Финляндии оппозиция требует ввести обязательное ношение масок

Оппозиционные партии потребовали ввести обязательное ношение масок. По их мнению, такая мера позволила бы избежать применения закона о чрезвычайном положении.

Также оппозиционные депутаты выступили с требованием дать медперсоналу дополнительную выплату за работу с COVID-19.

Министр соцздрава Криста Киуру (СДП) отметила трудности при обновлении закона. По ее словам, они вытекают, в частности, из Конституции, которая защищает, в том числе, права частных собственников.

Работа над поправками в закон об инфекционных заболеваниях началась уже весной.

Обновленный закон должен усилить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря нововведениям региональные власти и муниципалитеты смогут при необходимости, например, закрыть частные спортивные залы или переводить пациентов из одного муниципалитета в другой

Также все общественные места, согласно обновленному закону, должны быть оснащены санитайзерами или предлагать иную возможность для дезинфекции рук.