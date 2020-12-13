Правительство Германии рассматривает ужесточение карантина

Обсуждение ужесточения локдауна пройдет в воскресенье, 13 декабря. На нем рассмотрят различные новые меры, среди которых закрытие школ и магазинов. Последние могут быть закрыты на рождественские выходные.

В Германии продолжается увеличения ежедневного прироста новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу сообщалось о более 28 тысяч новых случаев.

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом некоторые регионы уже самостоятельно ужесточили карантин и теперь эта возможность рассматривается на государственном уровне.

В Германии уже шесть недель действует жесткий карантин, который называют "легким локдауном". В рамках ограничений закрыты бары и рестораны.

Напомним, в Швейцарии ужесточают карантин на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Среди новых мер ограничение работы магазинов, баров и ресторанов в ночное время.