Вс, 13.12.2020
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Михаил Кылварт
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Сегодня в микрорайоне Сикупилли-Маяка отметят третий Адвент

Первый Адвент.

ФОТО: Marko Saarm

Сегодня, 13 декабря на зеленой зоне у рождественской ёлки на перекрестке улиц Ласнамяэ и Маяка состоится празднование третьего воскресенья Адвента.

Небольшое семейное мероприятие по случаю третьего дня Адвента состоится сегодня, 13 декабря, в 13 часов у рождественской елки по адресу Маяка, 1, на которой и зажгут третью свечу Адвента в Ласнамяэ.

Праздничное настроение будет создавать молодой музыкальный коллектив студентов школы им. Г. Отса. Под аккомпанемент гитары музыканты исполнят любимые и известные рождественские песни на двух языках.

Детей будет ждать Дед Мороз со сладкими рождественскими угощениями, а Ласнамяэский лютеранский приход Святого Марка и управа Ласнамяэ приготовят для гостей ароматный глинтвейн на костре и угостят пряным пипаркоком.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с эпидемией коронавируса.

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