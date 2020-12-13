Власти Британии призвали магазины запастись продуктами из-за Брекзита

Министры считают, что если стороны не договорятся о торговой сделке, среди населения Соединенного Королевства может начаться паника, люди могут смести все с полок магазинов. По данным издания, Минздрав страны также призвал поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель вперед.

«Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану», — сказал изданию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

По его словам, в Британии не ожидается проблем с мясом и фруктами, но при этом в течение трех месяцев может ощущаться нехватка овощей.