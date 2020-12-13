Министерство: церкви останутся открытыми, только если будут выполняться требования безопасности

На сегодня правительство решило не закрывать церкви в условиях распространения инфекции, прежде всего с целью обеспечения душевного здоровья и спокойствия людей.

Министерство внутренних дел призывает население:

Люди, принадлежащие к группе риска, в также все остальные, могут по возможности следить за всеми службами своей собственной или другой общины в интернете. Многие приходы делают онлайн-трансляции.

Богослужения и другие религиозные службы должны соответствовать требованиям максимальной заполняемости 50% и правилу 2+2.

Ношение маски на богослужениях и других религиозных службах обязательно для лиц старше 12 лет, за исключением ситуаций по состоянию здоровья. Духовенство должно подавать пример своим прихожанам.

Священнослужители должны использовать маски и другие средства защиты (например, резиновые перчатки) при выполнении служб, требующих тесного контакта (например, вино для причастия, раздача облаток и т.д.).

Недопустимо создание атмосферы, в которой ношение масок высмеивается или рассматривается как проявление слабости веры.

После использования человеком важно продезинфицировать руки и литургическую утварь. Использование общей чаши для раздачи вина для причастия, а также использование общей ложки для причастия, например, в православной традиции, недопустимы.

Церковь должна дезинфицировать вещи, к которым люди прикасаются, например, иконы и кресты, а также песни или молитвенники, которыми пользуются прихожане. Церкви и общины должны минимизировать возможность физического прикосновения разных людей к иконам и крестам руками или губами, либо их необходимо тщательно очищать дезинфицирующим средством после каждого контакта.

На прошлой неделе, когда полицейские посетили богослужения с контрольными визитами, в нескольких церквях были обнаружены нарушения. Мы хотим, чтобы приходские здания и церкви не становились очагами инфекции и Департаменту здоровья не пригшлось бы вмешиваться в деятельность прихода.

Мы просим о понимании на случай если богослужения и другие религиозные мероприятия в это воскресенье или на Рождество посетят полицейские чиновники или работники Департамента здоровья, чтобы убедиться, что в соблюдении установленных правил.