Вс, 13.12.2020
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Криста Фишер
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  • Очаг заражения в детском саду: у более половины работников обнаружен коронавирус
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Очаг заражения в детском саду: у более половины работников обнаружен коронавирус

Тестирование на Covid-19

ФОТО: Tomi Saluveer

Поскольку тесты на коронавирус работников выруского детского сада «Okasroosike» дали положительный результат, с пятницы, по рекомендации Департамента здоровья, детсад закрыт.

В четверг Выруская горуправа сообщила, что весь коллектив детского сада был отправлен на тестирование на коронавирус, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Вчера, 12 декабря, стало известно, что поскольку более половины работников детского сада оказались заражены коронавирусом, опасность масштабного распространения вируса высока. Семьями, которые контактировали с очагом заражения в детсаду, будут заниматься индивидуально.

Поскольку вирус быстро распространяется в Вырумаа, городская управа просит всех быть очень осторожными и свести к минимуму общение вне семьи.

За последние сутки в Вырумаа было обнаружено пять новых случаев заражения коронавирусом. Подробнее с новой статистикой можно ознакомиться здесь.

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