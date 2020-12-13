Очаг заражения в детском саду: у более половины работников обнаружен коронавирус

Поскольку тесты на коронавирус работников выруского детского сада «Okasroosike» дали положительный результат, с пятницы, по рекомендации Департамента здоровья, детсад закрыт.
В четверг Выруская горуправа сообщила, что весь коллектив детского сада был отправлен на тестирование на коронавирус, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вчера, 12 декабря, стало известно, что поскольку более половины работников детского сада оказались заражены коронавирусом, опасность масштабного распространения вируса высока. Семьями, которые контактировали с очагом заражения в детсаду, будут заниматься индивидуально.
Поскольку вирус быстро распространяется в Вырумаа, городская управа просит всех быть очень осторожными и свести к минимуму общение вне семьи.
За последние сутки в Вырумаа было обнаружено пять новых случаев заражения коронавирусом. Подробнее с новой статистикой можно ознакомиться здесь.