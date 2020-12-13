В Эстонии лишены лицензий более тысячи фирм сектора криптовалют

Потенциальные угрозы проявились еще в прошлом году, когда в Эстонии было более 900 лицензированных криптовалютных компаний.

Заместитель главы правительственной комиссии по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Вейко Тали подчеркнул на заседании комиссии в среду, что регулирование и надзор за поставщиками услуг виртуальной валюты по-прежнему требуют пристального внимания.

«Нам необходимо следить за развитием новых технологий и управлять связанными с этим рисками отмывания денег», - сказал Тали. Он добавил, что в прошлом году предприниматели проявляли большой интерес к лицензированию услуг виртуальной валюты, и ее было выдано большое количество.

В то же время, по его словам, возможности государственного контроля и вмешательства были ограничены. Однако в этом году вступили в силу поправки к закону, которые ужесточили выдачу лицензий на деятельность, и сейчас, по мнению Тали, дела идут в правильном направлении.

Клиенты в экзотических странах

По данным Министерства финансов, бюро данных об отмывании денег в 2020 году отозвало лицензии на деятельность более тысячи компаний, работающих в сфере виртуальных валют , но в то же время в Эстонии продолжают работать почти 400 поставщиков услуг виртуальной валюты. Связь многих из этих компаний с Эстонией минимальна, а клиенты некоторых компаний находятся в отдаленных странах.

«Поэтому и в новом году мы в правительственной комиссии обязательно уделим этому направлению повышенное внимание. В области услуг виртуальной валюты на следующий год запланировано несколько важных регуляторных изменений для дальнейшего регулирования этого сектора», - добавил Тали.