В Эстонии лишены лицензий более тысячи фирм сектора криптовалют

Эстония, успевшая стать Меккой для платформ криптовалюты, осторожно начала реорганизацию сектора, поскольку он связан с рисками отмывания денег. В этом году Бюро данных об отмывании денег отозвало лицензии более чем у тысячи компаний, работающих в сфере виртуальных валют, пишет Postimees.
Потенциальные угрозы проявились еще в прошлом году, когда в Эстонии было более 900 лицензированных криптовалютных компаний.
Заместитель главы правительственной комиссии по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Вейко Тали подчеркнул на заседании комиссии в среду, что регулирование и надзор за поставщиками услуг виртуальной валюты по-прежнему требуют пристального внимания.
«Нам необходимо следить за развитием новых технологий и управлять связанными с этим рисками отмывания денег», - сказал Тали. Он добавил, что в прошлом году предприниматели проявляли большой интерес к лицензированию услуг виртуальной валюты, и ее было выдано большое количество.
В то же время, по его словам, возможности государственного контроля и вмешательства были ограничены. Однако в этом году вступили в силу поправки к закону, которые ужесточили выдачу лицензий на деятельность, и сейчас, по мнению Тали, дела идут в правильном направлении.
Клиенты в экзотических странах
По данным Министерства финансов, бюро данных об отмывании денег в 2020 году отозвало лицензии на деятельность более тысячи компаний, работающих в сфере виртуальных валют , но в то же время в Эстонии продолжают работать почти 400 поставщиков услуг виртуальной валюты. Связь многих из этих компаний с Эстонией минимальна, а клиенты некоторых компаний находятся в отдаленных странах.
«Поэтому и в новом году мы в правительственной комиссии обязательно уделим этому направлению повышенное внимание. В области услуг виртуальной валюты на следующий год запланировано несколько важных регуляторных изменений для дальнейшего регулирования этого сектора», - добавил Тали.
Согласно опросу, проведенному бюро летом, у провайдеров услуг виртуальной валюты, зарегистрированных в Эстонии, наибольшее количество клиентов - в Соединенных Штатах, за которыми следуют Венесуэла, Россия, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Индия и Иран. Согласно исследованию, в первой половине 2019 года оборот, полученный при посредничестве поставщиков услуг виртуальной валюты, составил более 1,2 миллиарда евро, что более чем вдвое больше, чем в предыдущем году.