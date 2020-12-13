Легендарный швейный концерн Baltika упразднит все свои бренды, кроме одного

Сосредоточение внимания на одном бренде позволяет сократить базу затрат и упростить выход на ключевые рынки для расширения возможностей продаж.

Цель компании - превратить Ivo Nikkolo в международный бренд, начиная с стран Балтии и заканчивая другими странами Центральной и Восточной Европы.

Отчасти с весны-лета 2021 года и в полном объеме - с осени-зимы коллекция Ivo Nikkolo будет осовременена, ее цель - предлагать покупателям качественную продукцию по разумной цене. Также предприятие намерено предлагать неизменно высокий уровень обслуживания клиентов в магазинах, интернет-магазинах и на платформах.

Главный дизайнер Ivo Nikkolo - Маргот Ваадерпасс, которая имеет обширный международный опыт, участвовала как в дизайне продуктов, так и в дизайне одежды, а ранее работала в команде дизайнеров Ivo Nikkolo.