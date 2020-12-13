В Ида-Вирумаа выявили 72 зараженных коронавирусом: по новым случаям лидирует Нарва

За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 422 первичных тестов на коронавирус, из которых 72 оказались положительными.
Доля положительных тестов в регионе таким образом составила 17% от их общего числа, сообщили в воскресенье rus.err.ee в Департаменте здоровья.
В Нарве зарегистрировали 43, в Кохтла-Ярве - 13, волостях Люганузе и Йыхви - по 4, в Нарва-Йыэсуу - 3, в Силламяэ и в волости Алутагузе - по 2, в волости Тойла - 1 новый случай заражения.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Ида-Вирумаа 1067,4 случая в пересчете на 100 000 жителей.