Вс, 13.12.2020
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Катри Райк
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  • Эстония
  • Кефир, шоколад и суп в банке: что вместо школьных обедов выдают отправленным на дистанционное обучение ученикам?
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Фото ⟩ Кефир, шоколад и суп в банке: что вместо школьных обедов выдают отправленным на дистанционное обучение ученикам?

Паек учеников школы Кесклинна в Вильянди.

ФОТО: Marko Saarm

В пятницу дети забрали все свои учебные принадлежности из школы домой, чтобы приступить к дистанционному обучению. Также ученики вильяндиских школ получили школьные пайки, пишет Sakala.

«На период э-обучения питание организовано через продовольственные пайки», - сообщила горуправа Вильянди в пятницу.

В трех основных школах города ученикам выдали по продуктовому пакету, но наполнение везде разное.

Ученики школы имени Якобсона пачку каши, гороховый суп в банке, макароны, пачку печенья и маленькую плитку шоколада.

Продуктовый паек школы имени Якобсона.

ФОТО: Erakogu

Ученики школы Паалалинна получила пачку кефира, гороховый суп в банке, сыр, сепик, печенье, одно яблоко и сырок.

Паек школы Паалалинна.

ФОТО: Erakogu

Продуктовый паек учеников школы Кесклинна с одной стороны был самым скромным, но, вероятно, самым приятным для детей. Для них положили большую плитку белого шоколада и упаковку конфет.

На время дистанционного обучения школьные столовые работать не будут и теплых обедов соответственно также предоставлять не будут, поскольку детям запрещено находиться в школьных помещениях.

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