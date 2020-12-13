Дело о наезде на полицейских в Ласнамяэ: молодому человеку грозит 15 лет тюрьмы

Именно такого наказания в ходе прений сторон потребовала для него прокуратура, по оценке которой, Саушкина следует признать виновным как в торговле наркотиками, так и в покушении на убийство, передает rus.err.ee.

Защитник обвиняемого Айвар Эннок считает, что действия Саушкина следует оценивать по статье "Причинение тяжких телесных повреждений" или "Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности", но уж точно не по статье "Покушение на убийство".

"Суд огласит решение 17 декабря", - сообщила пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.

Напомним, что 19 февраля этого года около 10:00 на парковочной площадке на улице Кярбери в Таллинне полицейские осуществляли задержание мужчины, в отношении которого было основание полагать, что он занимается продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина на Opel сначала наехал на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских: 24-летнего, причинив ему серьезные повреждения, и 30-летнего, который получил травму ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для их жизней не было.