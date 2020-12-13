Предложение главы Tallink: до конца праздников остановить всю не связанную с работой деятельность

По словам руководителя Tallink Пааво Ныгене, при рекордном уровне заражения можно было бы приостановить до конца рождественских каникул любую внерабочую деятельность, пишет Postimees.
По словам Ныгене, 760 первичных положительных образцов на коронавирус, которые принес субботний день, могут означать, что вскоре мы также можем увидеть и четырехзначные числа.
Таким образом, чтобы медицинская система выдержала, можно было бы договориться о том, чтобы с понедельника было принято решение о прекращении всей общественной деятельности, не связанной с работой, до конца рождественских каникул, заявил глава Tallink в социальных сетях.
По его словам, государство должно гарантировать работникам компаний, в отношении которых распространяются ограничения, компенсацию в размере минимальной заработной платы до окончания действия ограничений.
В течение пятницы в Эстонии было проанализировано 7698 тестов на коронавирус, из которых 760 были положительными. По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, рекордные цифры были вызваны сделанными ранее, но не вошедшими в статистику предыдущих дней, тестами.
Вчера Postimees также писал, что, по мнению правительства, ограничений, которые вступят в силу в понедельник, должно быть достаточно, чтобы обуздать эпидемию к Рождеству, и никаких новых ограничений пока вводить не будут.