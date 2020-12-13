Предложение главы Tallink: до конца праздников остановить всю не связанную с работой деятельность

По словам Ныгене, 760 первичных положительных образцов на коронавирус, которые принес субботний день, могут означать, что вскоре мы также можем увидеть и четырехзначные числа.

Таким образом, чтобы медицинская система выдержала, можно было бы договориться о том, чтобы с понедельника было принято решение о прекращении всей общественной деятельности, не связанной с работой, до конца рождественских каникул, заявил глава Tallink в социальных сетях.

По его словам, государство должно гарантировать работникам компаний, в отношении которых распространяются ограничения, компенсацию в размере минимальной заработной платы до окончания действия ограничений.

В течение пятницы в Эстонии было проанализировано 7698 тестов на коронавирус, из которых 760 были положительными. По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, рекордные цифры были вызваны сделанными ранее, но не вошедшими в статистику предыдущих дней, тестами.