У работника тюрьмы обнаружен коронавирус

Тюрьма установила близкие контакты работника, сообщает пресс-секретарь тюрем в соцсетях. Среди работников Тартуской тюрьмы пока один активный случай заражения, среди заключенных заболевших нет.

В Вируской тюрьме среди работников один активный случай заражения, также коронавирус был обнаружен и у одного заключенного.