У работника тюрьмы обнаружен коронавирус

В субботу положительный тест на коронавирус получил один работник Тартуской тюрьмы, сообщает BNS.
Тюрьма установила близкие контакты работника, сообщает пресс-секретарь тюрем в соцсетях. Среди работников Тартуской тюрьмы пока один активный случай заражения, среди заключенных заболевших нет.
В Вируской тюрьме среди работников один активный случай заражения, также коронавирус был обнаружен и у одного заключенного.
Среди заключенных Таллиннской тюрьмы активных случаев заражения коронавирусом нет, но среди работников подтверждено три случая.