Вс, 13.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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У работника тюрьмы обнаружен коронавирус

Тартуская тюрьма.

ФОТО: Kristjan Teedema

В субботу положительный тест на коронавирус получил один работник Тартуской тюрьмы, сообщает BNS. 

Тюрьма установила близкие контакты работника, сообщает пресс-секретарь тюрем в соцсетях. Среди работников Тартуской тюрьмы пока один активный случай заражения, среди заключенных заболевших нет. 

В Вируской тюрьме среди работников один активный случай заражения, также коронавирус был обнаружен и у одного заключенного. 

Среди заключенных Таллиннской тюрьмы активных случаев заражения коронавирусом нет, но среди работников подтверждено три случая. 

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