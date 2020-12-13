Вс, 13.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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В Латвии рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Koroonaviiruse testimine sissesõidupunktis.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

В странах Балтии за сутки выявлено 3 822 новых случая коронавируса, больше половины из которых зафиксированы в Литве.

В Латвии за сутки зарегистрировано 629 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил агентству BNS в воскресенье Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Еще 25 зараженных коронавирусом скончались за сутки в Латвии - такое большое число умерших с COVID-19 за сутки в республике зарегистрировано впервые.

Накануне в Латвии было зафиксировано 660 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 25 675 человек.

В Литве за сутки подтверждено 2849 новых случаев коронавируса, еще 24 зараженных умерли, сообщает местный департамент статистики. Всего в Литве от коронавируса умерли 815 человек, 400 человек скончались по другим причинам.

Накануне в Литве было подтверждено 3 303 новых случая COVID-19. С начала пандемии COVID-19 в республике заразился 93 101 человек, 52 994 из которых продолжают болеть.

В Эстонии за сутки выявлено 344 новых случая коронавируса, общее число зараженных COVID-19 достигло 18 055, сообщил Департамент здоровья. За сутки от коронавируса скончался один человек - 90-летняя женщина, число жертв пандемии выросло до 149. Подробнее про ситуацию в Эстонии читайте здесь

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