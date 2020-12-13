В Латвии рекордное число умерших от коронавируса за сутки

В Латвии за сутки зарегистрировано 629 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил агентству BNS в воскресенье Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Еще 25 зараженных коронавирусом скончались за сутки в Латвии - такое большое число умерших с COVID-19 за сутки в республике зарегистрировано впервые.

Накануне в Латвии было зафиксировано 660 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 25 675 человек.

В Литве за сутки подтверждено 2849 новых случаев коронавируса, еще 24 зараженных умерли, сообщает местный департамент статистики. Всего в Литве от коронавируса умерли 815 человек, 400 человек скончались по другим причинам.

Накануне в Литве было подтверждено 3 303 новых случая COVID-19. С начала пандемии COVID-19 в республике заразился 93 101 человек, 52 994 из которых продолжают болеть.