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В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. С конца ноября демонстрации проходят в новом формате: протестующие собираются и гуляют в районных центрах, предпочитая не заходить в центр города.

Власти также отреагировали на смену тактики - в центре Минска не наблюдается масштабного скопления спецтехники, метрополитен еще не объявлял об обычном для воскресенья закрытии центральных станций, а мобильные операторы - о блокировки связи. При этом белорусские силовики "контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска", сообщает РИА Новости.

Минск. Так выглядело соединение двух колонн недалеко от станции метро «Партизанская». pic.twitter.com/UGL3dXyUoQ — TUT.BY (@tutby) December 13, 2020

Например, в микрорайоне Уручье на восточной окраине Минска небольшие группы людей не могут сформировать колонну и пока рассредоточены во дворах, так как микрорайон усиленно патрулируют силовики, пишет агентство.

Минск. Длинная колонна протестующих идет в Зеленом Луге. pic.twitter.com/eNJ2ZUUp6U — TUT.BY (@tutby) December 13, 2020

Пока сообщается о точечных задержаниях нескольких человек.

В Беларуси в воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности - в том числе, из-за сильного гололеда. Тем не менее СМИ сообщают, что в городе замечены водометы.

"В богатой палитре эмоций у каждого из нас есть и страх, и усталость, но ещё сильнее - жажда справедливости. Выход каждого из нас завтра - это отказ подчиняться насилию и лжи. Это еще один шаг к новой стране, в которой будет цениться каждый. Это требование справедливости и закона", - говорится в анонсе "Марша народного обвинения" в телеграм-канале Nexta Live, координирующем протесты.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в воскресенье совершает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель.