Belavia возобновит полеты из Минска в Таллинн со 2 января

Так в пресс-службе авиакомпании прокомментировали опубликованное в пятницу на портале Rus.ERR интервью министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, из которого следует, что правительство с нового года снимет все ограничения на полеты из Таллинна.

"На данный момент авиасообщение приостановлено по 31 декабря, и мы готовы возобновить выполнение полетов, как только будет получено официальное разрешение от авиационных властей Эстонии", - сообщили в пресс-службе Belavia, а позднее подтвердили, что все формальности урегулированы, и рейсы будут возобновлены со 2 января.