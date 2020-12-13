Вс, 13.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Belavia возобновит полеты из Минска в Таллинн со 2 января

Самолеты "Белавиа" в аэропорту Минска.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Белорусский национальный авиаперевозчик Belavia возобновит полеты из Минска в Таллинн со 2 января следующего года.

Так в пресс-службе авиакомпании прокомментировали опубликованное в пятницу на портале Rus.ERR интервью министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, из которого следует, что правительство с нового года снимет все ограничения на полеты из Таллинна.

"На данный момент авиасообщение приостановлено по 31 декабря, и мы готовы возобновить выполнение полетов, как только будет получено официальное разрешение от авиационных властей Эстонии", - сообщили в пресс-службе Belavia, а позднее подтвердили, что все формальности урегулированы, и рейсы будут возобновлены со 2 января.

Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

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