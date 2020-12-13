Картина дня: страдания турсектора Ида-Вирумаа, коронавирус в детсаду и цены на электроэнергию

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 декабря.
В Эстонии выявлено 344 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3535 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 344, то есть 9,7% от общего количества тестов. Читать далее...
В Ида-Вирумаа выявили 72 зараженных коронавирусом: по новым случаям лидирует Нарва
За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 422 первичных тестов на коронавирус, из которых 72 оказались положительными. Читать далее...
Во сколько обойдутся ограничения в Ида-Вирумаа местным отелям и спа-центрам?
Согласно решению правительства, львиная доля предприятий туристического сектора Ида-Вирумаа со вчерашнего дня должна была закрыться до конца года, что означает потерю 4 миллионов евро в одном только секторе гостиничных услуг. Читать далее...
Очаг заражения в детском саду: у более половины работников обнаружен коронавирус
Поскольку тесты на коронавирус работников выруского детского сада «Okasroosike» дали положительный результат, с пятницы, по рекомендации Департамента здоровья, детсад закрыт. Читать далеe...
ГРАФИК 〉 В Эстонии цены на электроэнергию взлетят до небес
В связи с остановкой второго реактора на атомной электростанции «Олкилуото» в Финляндии биржевые цены на электричество в ценовой зоне Эстонии в понедельник в некоторых местах вырастут почти до двухсот евро за мегаватт-час. Читать далее...
Завтра в самоизоляцию могут отправить весь Рийгикогу: депутат ждет результатов тестирования
Социал-демократическая фракция Рийгикогу попросила правление Рийгикогу быть готовым к проведению в понедельник дистанционного пленарного заседания, так как во фракции есть депутат, который тесно контактировал с человеком с диагнозом Covid-19. Читать далее...
Предложение главы Tallink: до конца праздников остановить всю не связанную с работой деятельность
По словам руководителя Tallink Пааво Ныгене, при рекордном уровне заражения можно было бы приостановить до конца рождественских каникул любую внерабочую деятельность. Читать далее...
Эстер Эпик: у государства нет конкретного плана борьбы с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом необходим конкретный план, которого у государства в настоящее время нет, считает бывшая заведующая Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик, недавно трудоустроившаяся в горуправе Таллинна. Читать далее...
В Латвии рекордное число умерших от коронавируса за сутки
В странах Балтии за сутки выявлено 3 822 новых случая коронавируса, больше половины из которых зафиксированы в Литве. Читать далее...
Легендарный швейный концерн Baltika упразднит все свои бренды, кроме одного
Эстонский швейный концерн Baltika Grupp сообщил, что продолжит реализацию бизнес-модели, основанной на обновленной стратегии, сосредоточившись в будущем только на развитии и маркетинге бренда женской одежды Ivo Nikkolo. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, как отмечают Рождество в тематическом парке "Лоттемаа"
Вчера в тематическом парке "Лоттемаа" под Пярну открылся рождественский аттракцион, где можно увидеть, как жители деревни украшают свои дома, сады и лесные тропинки и разыгрывают для посетителей красивые и удивительные рождественские спектакли. Читать далее...
Кефир, шоколад и суп в банке: что вместо школьных обедов выдают отправленным на дистанционное обучение ученикам?
В пятницу дети забрали все свои учебные принадлежности из школы домой, чтобы приступить к дистанционному обучению. Также ученики вильяндиских школ получили школьные пайки. Читать далее...
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований. Читать далее...
Видео: здание легендарного ресторана снесли
В тартуском районе Карлова долгое время пустовало здание бывшего ресторана Kaseke. Снос здания, которое иногда становилось полотном для уличных художников, запечатлел местный житель Верк Вахер. Читать далее...
В Латвии самая низкая средняя заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии
В Латвии на сегодняшний день самая низкая средняя заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии, свидетельствуют обобщенные данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 В Йыгева провозгласили рождественский мир
В третий адвент, в воскресенье 13 декабря, в 16 часов архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма провозгласил в Йыгева рождественский мир по всей Эстонии. Читать далее...
ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 〉 Кто завтра может пойти в школу?
По сообщению Министерства образования, с завтрашнего дня контактные мероприятия могут быть организованы только для оказания опорных образовательных услуг, поддержки учащихся, нуждающихся в консультациях, или проведения практических занятий, экзаменов, олимпиад и тестов. Читать далее...