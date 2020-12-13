Картина дня: страдания турсектора Ида-Вирумаа, коронавирус в детсаду и школьные пайки

В Эстонии выявлено 344 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3535 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 344, то есть 9,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Очаг заражения в детском саду: у более половины работников обнаружен коронавирус

Поскольку тесты на коронавирус работников выруского детского сада «Okasroosike» дали положительный результат, с пятницы, по рекомендации Департамента здоровья, детсад закрыт. Читать далеe...

В Ида-Вирумаа выявили 72 зараженных коронавирусом: по новым случаям лидирует Нарва

За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 422 первичных тестов на коронавирус, из которых 72 оказались положительными. Читать далее...

Завтра в самоизоляцию могут отправить весь Рийгикогу: депутат ждет результатов тестирования

Социал-демократическая фракция Рийгикогу попросила правление Рийгикогу быть готовым к проведению в понедельник дистанционного пленарного заседания, так как во фракции есть депутат, который тесно контактировал с человеком с диагнозом Covid-19. Читать далее...

Во сколько обойдутся ограничения в Ида-Вирумаа местным отелям и спа-центрам?

Согласно решению правительства, львиная доля предприятий туристического сектора Ида-Вирумаа со вчерашнего дня должна была закрыться до конца года, что означает потерю 4 миллионов евро в одном только секторе гостиничных услуг. Читать далее...

Предложение главы Tallink: до конца праздников остановить всю не связанную с работой деятельность

По словам руководителя Tallink Пааво Ныгене, при рекордном уровне заражения можно было бы приостановить до конца рождественских каникул любую внерабочую деятельность. Читать далее...

Эстер Эпик: у государства нет конкретного плана борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом необходим конкретный план, которого у государства в настоящее время нет, считает бывшая заведующая Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик, недавно трудоустроившаяся в горуправе Таллинна. Читать далее...

В Латвии рекордное число умерших от коронавируса за сутки

В странах Балтии за сутки выявлено 3 822 новых случая коронавируса, больше половины из которых зафиксированы в Литве. Читать далее...

Легендарный швейный концерн Baltika упразднит все свои бренды, кроме одного

Эстонский швейный концерн Baltika Grupp сообщил, что продолжит реализацию бизнес-модели, основанной на обновленной стратегии, сосредоточившись в будущем только на развитии и маркетинге бренда женской одежды Ivo Nikkolo. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, как отмечают Рождество в тематическом парке "Лоттемаа"

Вчера в тематическом парке "Лоттемаа" под Пярну открылся рождественский аттракцион, где можно увидеть, как жители деревни украшают свои дома, сады и лесные тропинки и разыгрывают для посетителей красивые и удивительные рождественские спектакли. Читать далее...

Кефир, шоколад и суп в банке: что вместо школьных обедов выдают отправленным на дистанционное обучение ученикам?

В пятницу дети забрали все свои учебные принадлежности из школы домой, чтобы приступить к дистанционному обучению. Также ученики вильяндиских школ получили школьные пайки. Читать далее...

Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты