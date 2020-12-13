Песков опроверг слухи о том, что Путин живет в бункере

"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии", - цитирует "Интерфакс" заявление Пескова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По поводу существующего мнения, что президент РФ живет в бункере и оттуда руководит страной, Песков отметил, что Путин в Ново-Огарево "там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно".

Песков также рассказал, что президент сдает тесты на COVID-19 так часто, как это требует обеспечение его безопасности.

"Он тестируется ровно столько, сколько нужно - для обеспечения безопасности главы государства", - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, сдает ли Путин каждый день тест на коронавирус.